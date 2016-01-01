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Ралли «Дакар-2017»





Ралли-рейд «Дакар» в 2017 году пройдет с 2 по 14 января по территории трех южноамериканских стран - Парагвая, Боливии и Аргентины.

За всю историю проведения маршрут ралли проходил по территории 28 стран и Парагвай станет 29-й в этом списке. С 1979-го по 2007 годы гонка носила название «Париж - Дакар» и проходила по территории Франции и нескольких африканских государств. В 2008 году ралли-рейд отменили из-за угрозы террористических актов, а через год организаторы приняли решение перенести гонку в страны Южной Америки. Название при этом решено было оставить, хотя в Дакаре гонка долгое время не финиширует.

На этот раз гонка стартует 2 января в столице Боливии Асунсьоне и завершится 14 января в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Гонщикам предстоит преодолеть более 9 тысяч километров дистанции. Единственный день отдыха запланирован 8 января в крупнейшем городе Боливии Ла-Пасе, который расположен на высоте 3593 метра над уровнем моря.

Команда «КАМАЗ-мастер» отправила для участия в «Дакаре-2017» четыре экипажа с пилотами Эдуардом Николаевым, Айратом Мардеевым, Дмитрием Сотниковым и Антоном Шибаловым.

Напомним, летом руководство команды заявляло, что коллектив не выступит на «Дакаре» в связи с тем, что основной инвестор Внешэкономбанк прекратил поддержку коллектива. В итоге деньги нашлись и команда в конце ноября отправила грузовики паромом из Гавра в Буэнос-Айрес.

Интересный факт

- С 1996 года команда «КАМАЗ-мастер» 13 раз становилась победителем ралли-рейда. Шесть раз в «Дакаре» победу одерживали гонщики на автомобилях Tatra.

В классе внедорожников нашу страну будут представлять два экипажа на Polaris RZR и Toyota Hilux. Также два экипажа заявлены в классе мотоциклов (Husqvarna FR 450 Rally) и один - в классе квадроциклов (Yamaha Raptor 500).

Год назад

В 37-м по счету ралли-марафоне в классе грузовых автомобилей победил Жерар де Рой на Iveco. Второй результат - у камазовца Айрата Мардеева. Победителями в других классах стали: Тоби Прайс (мотоциклы), Стефан Петеренсаль (автомобили), Маркос Патронелли (квадрациклы).

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Вчера, 15:50 | Рубрика: Остальное
Теги: Дакар



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