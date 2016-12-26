Биатлон. Рождественская гонка 2016. Расписание, участники

Традиционный коммерческий турнир по биатлону - «Рождественская гонка» - состоится в немецком Гельзенкирхене 28 декабря 2016 года.



Соревнование проходит ежегодно с 2002 года на арене футбольного клуба «Шальке 04», вмещающей более 70-ти тысяч зрителей.



Расписание «Рождественской гонки-2016»



Соревнование включает в себя проведение масс-старта (20:15 по московскому времени) и гонки преследования (21:30). В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Состав участников



Россию на гонке будут представлять Алексей Волков и Ольга Подчуфарова. Оба спортсмена впервые выступят на этом соревновании.



Из лидеров Кубка мира по биатлону 2016/2017 нынешнего сезона на «Фельтинс-Арена» болельщики увидят Симона Шемппа (5-е место в общем зачете), Эрика Лессера (8-е место, оба - Германия), Габриэлу Коукалову (3-е место, Чехия), Доротею Вирер (6-е место, Италия), Лизу Терезу Хаузер (7-е место, Австрия) и Франциску Хильдебранд (10-е место, Германия).



Год назад



На прошлогодней гонке победу одержали Мартен Фуркад и Мари Дорен-Абер, вторым финишировал чешский дуэт (Ондржей Моравец и Габриэла Соукалова), третьими пришли к финишу представители Германии Шемпп и Ванесса Хинц. Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова заняли четвертое место.



Выступление россиян на «Рождественской гонке»



Первую российскую победу на турнире одержали в 2007 году Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева, спустя три года сильнейшими стали Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, а в 2012 году победу праздновали Антон Шипулин и Юрлова. Отметим, что рекордсменами декабрьских соревнований являются норвежские биатлонисты. В период с 2003-го по 2006 годы победителем становился Уле-Эйнар Бьерндален, выступавший с тремя разными партнершами.