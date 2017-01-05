Кубок мира по биатлону. 4-й этап. Оберхоф. 5-8 января 2017

Четвертый в сезоне 2016/2017 этап Кубка мира по биатлону пройдет с 5 по 8 января в городе Оберхофе. В Германии запланировано проведение спринтерской гонки, масс-старта и гонки преследования.



Выступление россиян на втором этапе Кубка мира



Последний в 2016 году этап Кубка мира оказался удачным для российских биатлонистов. Татьяна Акимова была лучшей в спринте и финишировала третьей в гонке преследования. Антон Шипулин в этих дисциплинах завоевал серебряные медали. Антон Бабиков пришел третьим в масс-старте.



Два года назад



В 2016 году Оберхоф не принимал этап Кубка мира. В январе 2015 года наши биатлонисты завоевали золото в эстафете (Гараничев, Лапшин, Малышко, Шипулин), Тимофей Лапшин финишировал третьим в спринте, а Шипулин и Малышко завоевали серебро и бронзу в масс-старте.



Расписание гонок в Оберхофе



В четверг, 5 января, определятся победители в мужском спринте (старт намечен 16:15 по московскому времени). В пятницу пройдет женская спринтерская гонка (16:15). В субботу запланированы две гонки преследования (в 13:30 у мужчин и в 16:40 у женщин). 8 января намечено проведение мужского (14:30) и женского (16:40) масс-стартов.



Полное расписание Кубка мира по биатлону в сезоне 2016/17.



Состав сборной России



В Оберхоф наставники национальной команды пригласили следующих спортсменов: мужчины - Шипулин, Цветков, Бабиков, Елисеев, Шопин, Малышко., женщины - Акимова, Подчуфарова, Глазырина, Кайшева, Услугина.