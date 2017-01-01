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Кубок мира по биатлону. 5-й этап. Рупольдинг. 11-15 января 2017
Очередной этап Кубка мира по биатлону пройдет с 11 по 15 января 2017 года в Рупольдинге. На втором этапе, проводимом в Германии, запланировано проведение эстафеты, спринтерской гонки и гонки преследования.
Неудача в Оберхофе
Наши спортсмены неудачно выступили на трассе в Оберхофе, не завоевав ни одной медали. Антон Бабиков занят только шестое место в гонке преследования и пришел воьмым в масс-старте. Женщины в трех гонках финишировали за пределами первой десятки сильнейших.
Год назад
Прошлой зимой в знаменитом биатлонном центре прошли два подряд этапа Кубка мира. На первом наши спортсмены остались без медалей, а на втором завоевали серебро в мужской эстафете (Волков, Гаганичев, Цветков, Шипулин) и две бронзы (Шипулин в индивидуальной гонке и Гараничев в масс-старте).
Расписание гонок в Рупольдинге
В среду, 11 января, запланировано проведение мужской эстафеты (начало - в 16:30 по Москве). В четверг пройдет женская эстафета (16:30). 13 января состоится мужская спринтерская гонка (16:45), а на следующий день - женская (16:30). В воскресенье будет дан старт мужской (13:30) и женской (16:45) гонок преследования. Прямые трансляции из Рупольдинга пройдут на телеканалах Eurosport 1 и «Матч ТВ».
Состав сборной России на пятый этап Кубка мира
Для выступления в Рупольдинге тренерский штаб национальной команды вызвал 13 спортсменов: мужчины - Шипулин, Бабиков, Цветков, Елисеев, Волков, Малышко, Гараничев, женщины - Акимова, Подчуфарова, Глазырина, Кайшева, Услугина, Сливко.
Расписание всех этапов Кубка мира по биатлону в сезоне 2016/17. Обратите внимание, что 8-й этап перенесен из Тюмени в Контиолахти.
Лидеры в общем зачете
Мартен Фуркад набрал 610 очков и прилично оторвался от ближайших преследователей в общем зачете Кубка мира. У идущего на втором месте Антона Шипулина 379 очков, у Симона Шемппа - 370. Максим Цветков набрал 329 очков и расположился на шестрой строчке.
У женщин лидируют Габриэла Коукалова (479 очков), Лаура Дальмайер (464) и Кайса Макарайнен (448). Татьяна Акимова набрала 285 очков и идет 8-м месте в общем зачете.
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Вчера, 12:36
Теги: биатлон
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