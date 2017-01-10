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Теннис. Australian Open 2017





105-й открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) пройдет с 16 по 29 января 2017 года в Мельбурне.

Australian Open входит в число четырех самых престижных ежегодных теннисных турниров. Помимо открытого чемпионата Австралии к турнирам «Большого шлема» относятся: «Уимблдон», «Ролан Гаррос» и открытый чемпионат США (US Open).

Год назад

В прошлом году лучшими на турнире стали: Новак Джокович (Сербия, мужской одиночный разряд), Анжелика Кербер (Германия, женский одиночный), Джейми Маррей и Бруно Соарес (Великобритания и Бразилия, мужской парный), Мартина Хингис и Саня Мирза (Швейцария и Индия, женский парный).

Елена Веснина вместе с Бруно Соаресом стала победительницей в смешанном парном разряде. В других дисцилинах лучший результат на Australian Open 2016 среди россиян показала Мария Шарапова, уступившая в четвертьфинале будущей финалистке турнира Серене Уильямс.

Призовой фонд

Организаторы Australian Open 2017 решили увеличить призовой фонд турнира на 14 процентов. В этом году общая сумма выплат составит 36,26 миллиона американских долларов (50 миллионов австралийских). Победители среди одиночников получат по 2,7 миллиона долларов, финалисты - 1,39 миллиона. Гонорар победителей в парном разряде составит 476 тысяч, в смешанном парном - 110 тысяч.

Российские теннисисты на Australian Open 2017

Российский мужчины, как и год назад, в число сеяных не попали. Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова попали в число сеяных теннисисток. Екатерина Макарова в паре с Весниной выступят в женском парном разряде.

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10.01.2017
Теги: Australian Open, теннис



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