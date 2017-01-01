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Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону 2017





Очередной чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля 2017 года.

Мужская сборная будет состоять из восьми биатлонистов. В нее войдут четыре спортсмена, набравшие наибольшее количество очков на трех последних перед чемпионатом мира этапах Кубка мира. Остальных назовет тренерский штаб.

У женщин на чемпионат мира в сборную войдут на более шести биатлонисток: три спортсменки, показавшие лучшие результаты на 4, 5, 6 этапах КМ и три спортсменки - по решению тренерского штаба.

Ниже приведен полный список спортсменов, которые участвовали в нынешнем сезоне на этапах КМ.

Мужчины

Антон Бабиков
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 14 гонок.
Лучшие результаты: золото на первом этапе, серебро на втором и бронза на третьем.

Антон Шипулин
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 13 гонок.
Лучшие результаты: серебро и две бронзы на втором этапе, два серебра на третьем этапе.

Максим Цветков
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 13 гонок.
Лучшие результаты: серебро на первом и втором этапах.

Матвей Елисеев
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 10 гонок.
Лучший результат: серебро на втором этапе в Поклюке.

Дмитрий Малышко
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 8 гонок.
Лучший результат: 11-е место на четвертом этапе в Оберхофе.

Евгений Гараничев
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 7 гонок.
Лучший результат: 11-е место на третьем этапе Кубка мира.

Юрий Шопин
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 4 гонки.
Лучший результат: 31-е место на четвертом этапе КМ.

Женщины

Татьяна Акимова
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 13 гонок.
Лучшие результаты: золото и бронза на третьем этапе в Нове-Место.

Ольга Подчуфарова
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 11 гонок.
Лучшие результаты: 4-е место на первом этапе Кубка мира.

Екатерина Глазырина
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 8 гонок.
Лучший результат: 6-е место на первом этапе в Эстерсунде.

Светлана Слепцова
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 9 гонок.
Лучшие результаты: 6-е место на втором этапе в Поклюке.

Анастасия Загоруйко
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 6 гонок.
Лучшие результаты: 6-е место на втором этапе в Поклюке.

Екатерина Шумилова
Количество участий в КМ 2016/2017: 1 этап, 1 гонка.
Лучшие результаты: 18-е место на первом этапе в Эстерсунде.

Ирина Услугина
Количество участий в КМ 2016/2017: 1 этап, 2 гонки.
Лучшие результаты: 33-е место на этапе в Оберхофе.

Ульяна Кайшева
Количество участий в КМ 2016/2017: 1 этап, 2 гонки.
Лучшие результаты: 27-е место на четвертом этапе КМ.

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Вчера, 15:26
Теги: биатлон



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