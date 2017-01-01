|
|
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону 2017
Очередной чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля 2017 года.
Мужская сборная будет состоять из восьми биатлонистов. В нее войдут четыре спортсмена, набравшие наибольшее количество очков на трех последних перед чемпионатом мира этапах Кубка мира. Остальных назовет тренерский штаб.
У женщин на чемпионат мира в сборную войдут на более шести биатлонисток: три спортсменки, показавшие лучшие результаты на 4, 5, 6 этапах КМ и три спортсменки - по решению тренерского штаба.
Ниже приведен полный список спортсменов, которые участвовали в нынешнем сезоне на этапах КМ.
Мужчины
Антон Бабиков
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 14 гонок.
Лучшие результаты: золото на первом этапе, серебро на втором и бронза на третьем.
Антон Шипулин
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 13 гонок.
Лучшие результаты: серебро и две бронзы на втором этапе, два серебра на третьем этапе.
Максим Цветков
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 13 гонок.
Лучшие результаты: серебро на первом и втором этапах.
Матвей Елисеев
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 10 гонок.
Лучший результат: серебро на втором этапе в Поклюке.
Дмитрий Малышко
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 8 гонок.
Лучший результат: 11-е место на четвертом этапе в Оберхофе.
Евгений Гараничев
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 7 гонок.
Лучший результат: 11-е место на третьем этапе Кубка мира.
Юрий Шопин
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 4 гонки.
Лучший результат: 31-е место на четвертом этапе КМ.
Женщины
Татьяна Акимова
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 13 гонок.
Лучшие результаты: золото и бронза на третьем этапе в Нове-Место.
Ольга Подчуфарова
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 11 гонок.
Лучшие результаты: 4-е место на первом этапе Кубка мира.
Екатерина Глазырина
Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 8 гонок.
Лучший результат: 6-е место на первом этапе в Эстерсунде.
Светлана Слепцова
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 9 гонок.
Лучшие результаты: 6-е место на втором этапе в Поклюке.
Анастасия Загоруйко
Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 6 гонок.
Лучшие результаты: 6-е место на втором этапе в Поклюке.
Екатерина Шумилова
Количество участий в КМ 2016/2017: 1 этап, 1 гонка.
Лучшие результаты: 18-е место на первом этапе в Эстерсунде.
Ирина Услугина
Количество участий в КМ 2016/2017: 1 этап, 2 гонки.
Лучшие результаты: 33-е место на этапе в Оберхофе.
Ульяна Кайшева
Количество участий в КМ 2016/2017: 1 этап, 2 гонки.
Лучшие результаты: 27-е место на четвертом этапе КМ.
Следите за изменениями.
Поделиться:
Вчера, 15:26
Теги: биатлон
Материалы по теме:
Биатлон. Кубок Мира 2016/2017. Состав сборной РоссииКубок мира по биатлону. 2-й этап. Поклюка. 9-11 декабря 2016Биатлон: Кубок мира 2016/2017. Расписание этаповКубок мира по биатлону. 4-й этап. Оберхоф. 5-8 января 2017Кубок мира по биатлону. 5-й этап. Рупольдинг. 11-15 января 2017
|
|
|
|
|
|
|
В октябре 1988-го года форвард ЦСКА Игорь Ларионов написал открытое письмо, обратившись к тренеру Виктору Тихонову через журнал «Огонек».
|
|
|
|
|
|
Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.
|
|
|
|
|
|
Самые высокие баскетболисты, выступавшие в НБА - Мануте Бол из Судана и Георге Мурешан из Румынии.
|
|
|
|
|
|
В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.
|
|
|
|
|
|
Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.
|
|
|
|