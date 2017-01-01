Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону 2017

Очередной чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля 2017 года.



Мужская сборная будет состоять из восьми биатлонистов. В нее войдут четыре спортсмена, набравшие наибольшее количество очков на трех последних перед чемпионатом мира этапах Кубка мира. Остальных назовет тренерский штаб.



У женщин на чемпионат мира в сборную войдут на более шести биатлонисток: три спортсменки, показавшие лучшие результаты на 4, 5, 6 этапах КМ и три спортсменки - по решению тренерского штаба.



Ниже приведен полный список спортсменов, которые участвовали в нынешнем сезоне на этапах КМ.



Мужчины



Антон Бабиков

Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 14 гонок.

Лучшие результаты: золото на первом этапе, серебро на втором и бронза на третьем.



Антон Шипулин

Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 13 гонок.

Лучшие результаты: серебро и две бронзы на втором этапе, два серебра на третьем этапе.



Максим Цветков

Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 13 гонок.

Лучшие результаты: серебро на первом и втором этапах.



Матвей Елисеев

Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 10 гонок.

Лучший результат: серебро на втором этапе в Поклюке.



Дмитрий Малышко

Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 8 гонок.

Лучший результат: 11-е место на четвертом этапе в Оберхофе.



Евгений Гараничев

Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 7 гонок.

Лучший результат: 11-е место на третьем этапе Кубка мира.



Юрий Шопин

Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 4 гонки.

Лучший результат: 31-е место на четвертом этапе КМ.



Женщины



Татьяна Акимова

Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 13 гонок.

Лучшие результаты: золото и бронза на третьем этапе в Нове-Место.



Ольга Подчуфарова

Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 11 гонок.

Лучшие результаты: 4-е место на первом этапе Кубка мира.



Екатерина Глазырина

Количество участий в КМ 2016/2017: 4 этапа, 8 гонок.

Лучший результат: 6-е место на первом этапе в Эстерсунде.



Светлана Слепцова

Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 9 гонок.

Лучшие результаты: 6-е место на втором этапе в Поклюке.



Анастасия Загоруйко

Количество участий в КМ 2016/2017: 3 этапа, 6 гонок.

Лучшие результаты: 6-е место на втором этапе в Поклюке.



Екатерина Шумилова

Количество участий в КМ 2016/2017: 1 этап, 1 гонка.

Лучшие результаты: 18-е место на первом этапе в Эстерсунде.



Ирина Услугина

Количество участий в КМ 2016/2017: 1 этап, 2 гонки.

Лучшие результаты: 33-е место на этапе в Оберхофе.



Ульяна Кайшева

Количество участий в КМ 2016/2017: 1 этап, 2 гонки.

Лучшие результаты: 27-е место на четвертом этапе КМ.



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