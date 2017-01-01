Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017



С 25 по 29 января в Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию 2017. Чешский город впервые примет европейское первенство, а всего в этой стране проводилось пять подобных турниров.

Соревнования пройдут на арене, вмещающей 10 тысяч зрителей.

Расписание чемпионата

25 января 2017 г., среда
12:00 Женщины (первое выступление - короткая программа)
19:45 Спортивные пары (первое выступление)

26 января 2017 г., четверг
13:00 Танцы на льду (первое выступление)
20:00 Спортивные пары (борьба за медали - произвольная программа)

27 января 2017 г., пятница
12:15 Мужчины (первое выступление)
19:00 Женщины (борьба за медали)

28 января 2017 г., суббота
14:30 Танцы на льду (борьба за медали)
18:50 Мужчины (борьба за медали)

29 января 2017 г., воскресенье
15:30 Показательные выступления

Год назад

На прошлогоднем первенстве в Словакии наши спортсмены стали лучшими в двух дисциплинах, положили в копилку одну серебряную и четыре бронзовые медали. Призерами среди женщин-одиночниц стали Евгения Медведева, Елена Радионова и Анна Погорилая. Татьяна Волосожар и Максим Траньков показали лучший результат в парном катании. На третьем месте финишировала пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Бронзовые медали завоевали Максим Ковтун и танцоры Еватерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Как добраться, сколько стоят билеты

Из Москвы в Остраву нет прямых авиарейсов. Придется совершить пересадку в Праге. Самый дешевый билет на соревнования стоит 7,5 евро (3-я категория), самый дорогой - 22 евро (1-я категория). На показательные выступления придется выложить немного больше - от 11 до 28 евро.

Состав сборной России

Россия является единственной страной, которая будет представлена на турнире максимальным количеством участников. У мужчин кроме Ковтуна заявлены Михаил Коляда и Александр Самарин. В женском одиночном катании выступят Медведева, Погорилая и Мария Сотскова. В соревнования спортивных пар нашу страну будут представлять Тарасова - Морозов, Ксения Столбова - Федор Климов и Наталья Забияко - Александр Энберт. Боброва - Соловьев, Александра Степанова - Иван Букин и Виктория Синицина - Никита Кацалапов выступят в соревнованиях танцоров.

Поделиться:


Вчера, 10:44
Теги: фигурное катание



Материалы по теме:

  • Чемпионат России по фигурному катанию 2017
  • Финал Гран-при по фигурному катанию 2016/2017
  • Состав сборной России по фигурному катанию на Финал Гран-при в Марселе
  • Волосожар и Траньков в 4-й раз выиграли ЧЕ по фигурному катанию
  • Кубок мира по биатлону. 2-й этап. Поклюка. 9-11 декабря 2016
    •













    Не пропустите:

    Открытое письмо Ларионова в журнале «Огонек»



    В октябре 1988-го года форвард ЦСКА Игорь Ларионов написал открытое письмо, обратившись к тренеру Виктору Тихонову через журнал «Огонек».

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


    Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

    Самые высокие баскетболисты в истории НБА



    Самые высокие баскетболисты, выступавшие в НБА - Мануте Бол из Судана и Георге Мурешан из Румынии.

    Овечкин при помощи Кузнецова перелез через забор, чтобы успеть на матч

    Александр Овечкин перелезает через забор

    В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.

    Российские спортсмены, засветившиеся в рекламе



    Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.









    Последние публикации:
    Img Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017
    Img Состав сборной России на чемпионат мира по хоккею 2017
    Img Александр Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ
    Img Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону 2017
    Img Матч звезд НХЛ 2017
    Img Теннис. Australian Open 2017
    Img Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА
    Img Кубок мира по биатлону. 5-й этап. Рупольдинг. 11-15 января 2017
    Img ФИФА расширила число участниц чемпионата мира до 48 команд
    Img Кубок мира по биатлону. 4-й этап. Оберхоф. 5-8 января 2017




    © 2007-2017 Спортивное обозрение - футбол, хоккей, формула 1, биатлон. hockeyreview@mail.ru