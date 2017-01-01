С 25 по 29 января в Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию 2017. Чешский город впервые примет европейское первенство, а всего в этой стране проводилось пять подобных турниров.



Соревнования пройдут на арене, вмещающей 10 тысяч зрителей.



Расписание чемпионата



25 января 2017 г., среда

12:00 Женщины (первое выступление - короткая программа)

19:45 Спортивные пары (первое выступление)



26 января 2017 г., четверг

13:00 Танцы на льду (первое выступление)

20:00 Спортивные пары (борьба за медали - произвольная программа)



27 января 2017 г., пятница

12:15 Мужчины (первое выступление)

19:00 Женщины (борьба за медали)



28 января 2017 г., суббота

14:30 Танцы на льду (борьба за медали)

18:50 Мужчины (борьба за медали)



29 января 2017 г., воскресенье

15:30 Показательные выступления



Год назад



На прошлогоднем первенстве в Словакии наши спортсмены стали лучшими в двух дисциплинах, положили в копилку одну серебряную и четыре бронзовые медали. Призерами среди женщин-одиночниц стали Евгения Медведева, Елена Радионова и Анна Погорилая. Татьяна Волосожар и Максим Траньков показали лучший результат в парном катании. На третьем месте финишировала пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Бронзовые медали завоевали Максим Ковтун и танцоры Еватерина Боброва и Дмитрий Соловьев.



Как добраться, сколько стоят билеты



Из Москвы в Остраву нет прямых авиарейсов. Придется совершить пересадку в Праге. Самый дешевый билет на соревнования стоит 7,5 евро (3-я категория), самый дорогой - 22 евро (1-я категория). На показательные выступления придется выложить немного больше - от 11 до 28 евро.



Состав сборной России



Россия является единственной страной, которая будет представлена на турнире максимальным количеством участников. У мужчин кроме Ковтуна заявлены Михаил Коляда и Александр Самарин. В женском одиночном катании выступят Медведева, Погорилая и Мария Сотскова. В соревнования спортивных пар нашу страну будут представлять Тарасова - Морозов, Ксения Столбова - Федор Климов и Наталья Забияко - Александр Энберт. Боброва - Соловьев, Александра Степанова - Иван Букин и Виктория Синицина - Никита Кацалапов выступят в соревнованиях танцоров.