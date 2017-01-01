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Кубок мира по биатлону. 6-й этап. Антхольц. 19-22 января 2017
Последний перед полуторамесячным перерывом этап Кубка мира по биатлону пройдет с 19 по 22 января 2017 года в Антхольце. На итальянском этапе спортсмены определят сильнейших в индивидуальной гонке, масс-старте и эстафете.
Как выступили наши в Рупольдинге
Российские биатлонисты на этапе Кубка мира в Рупольдинге завоевали всего одну медаль. Мужская эстафетная команда (Волков, Шипулин, Елисеев и Бабиков) завоевала серебряные медали. Первыми пришли к финишу норвежские биатлонисты. Стоит отметить провал российских биатлонисток. В эстафетной гонке наши девушки заняли только 13-е место, отстав от победителей на 3 минуты и 57 секунд.
Год назад
В прошлом году итальянский этап стал самым успешным в сезоне для российских биатлонистов. Ольга Подчуфарова выиграла золото в спринте, опередив Доротею Вирер и Екатерину Юрлову. Максим Цветков финишировал в спринтерской гонке вторым вслед за Симоном Шемппом. Екатерина Юрлова и Антон Шипулин показали лучший результат в гонке преследования. Женская эстафетная команда (Шумилова, Загоруйко, Юрлова, Подчуфарова) пришла к финишу третьей, а мужской квартет (Цветков, Гараничев, Малышко, Шипулин) завоевал золотые медали.
Расписание гонок в Антхольце
19 января запланировано проведение индивидуальной гонки у женщин (16:15 по Москве), а на следующий день - у мужчин (16:15). В субботу пройдут масс-старт у женщин (15:30) и мужская эстафетная гонка (17:15). В заключительный день мужчины разыграют золотые медали в масс-старте (13:00), а женщины определят сильнейших в эстафете (16:45). Зрители могут посмотреть прямые трансляции гонок из Антхольца на телеканалах Eurosport 1 и «Матч ТВ».
Состав сборной России на шестой этап Кубка мира
Для выступления на итальянском этапе вызваны 12 биатлонистов: мужчины - Шипулин, Цветков, Бабиков, Елисеев, Малышко, Гараничев, женщины - Акимова, Глазырина, Подчуфарова, Кайшева, Услугина, Сливко.
Полное расписание этапов Кубка мира по биатлону в сезоне 2016/17. Седьмой этап пройдет в первых числах марта в Пхенчхане - столице Зимних Олимпийских игр 2018 года. В феврале в Австрии пройдет чемпионат мира по биатлонe 2017.
Лидеры в общем зачете
В общем зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Мартен Фуркад (730 очков), второе место занимает Симона Шемпп (446), на третьем месте расположился Антон Шипулин (440). Максим Цветков набрал 341 очко и опустился на девятое место.
У женщин лидируют Габриэла Коукалова (587 очков), Кайса Макарайнен (568) и Лаура Дальмайер (555). Татьяна Акимова после пяти этапов набрала 339 очков иопустилась на 9-е место.
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Вчера, 11:27
Теги: биатлон
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