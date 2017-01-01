Чемпионат Европы по биатлону 2017. Расписание

Чемпионат Европы по биатлону 2017 пройдет с 25 по 29 января в польском городе Душники-Здруй.



Город с населением в 5 тысяч человек расположен на юге Польши на границе с Чехией. Трасса, на которой будут соревноваться биатлонисты, расположена в Орлицких горах. Самая высока точка - 850 метров над уровнем моря.



Расписание гонок



25 января 2017 г., среда

12:00 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)

Год назад в Тюмени вместо индивидуальной гонки проводился масс-старт. На чемпионате Европы в 2015 году золотую медаль завоевал Алексей Волков.

15:30 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)

Два года назад Екатерина Юрлова финишировала третьей, а золото досталось румынке Луминице Пишкоран.



27 января 2017 г., пятница

12:00 Спринт (мужчины, 10 км)

В 2016-м Евгений Гараничев показал лучший результат, а Антон Бабиков завоевал бронзовую медаль.

15:30 Спринт (женщины, 7,5 км)

В прошлом году все три призовых места заняли немецкие биатлонистки. Лучший результат среди россиянок показала Анна Щербинина, показавшая четвертый результат.



28 января 2017 г., суббота

12:00 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)

Антон Бабикв на ЧЕ-2016 завоевал золото и на одну десятую секунды опередил Евгения Гараничева.

15:00 Гонка преследования (женщины, 10 км)

Год назад Анастасия Загоруйко показала четвертый результат, отстав от третьего призера Ингрид Тандреволд из Норвегии на три десятых секунды.



29 января 2017 г., воскресенье

12:00 Одиночная смешанная эстафета

Антон Бабиков и Виктория Сливко завоевали в Тюмени золотые медали, опередив на 40 секунд немецких биатлонистов.

15:00 Смешанная эстафета

В 2016 году четверка россиян (Анастасия Загоруйко, Ольга Якушова, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев) показали лучший результат, опередив на одну десятую секунды словацкий квартет.



Спортивный телеканал «Матч ТВ» покажет все гонки в прямом эфире и в записи.



Чемпионат мира по биатлону пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.



Состав сборной России



Для выступления на чемпионате Европы вызваны 14 спортсменов.



У мужчин стоит обратить внимание на Александра Логинова, который завоевал на Кубке IBU 2016/2017 три золотые медали. На счету Алексея Волкова две серебряные медали, у Юрия Шопина - одна. В активе Александра Поварницына одна бронзовая медаль. Три других биатлониста в заявке команды - Тимур Махамбетов, Алексей Слепов, Петр Пащенко.



Заявка женской сборной: Дарья Виролайнен (три золота, два серебра и одна бронза на Кубке IBU 2016/2017), Ирина Старых (1-1-0), Светлана Слепцова (0-1-1), Анна Никулина (0-0-1), Светлана Миронова (2 четвертых места), Ольга Якушова (ни одного места в 10-ке).



По непроверенным данным, в двух гонках примет участие Евгений Гараничев.