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Australian Open 2017. Финал. Серена Уильямс - Винус Уильямс



В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open 2017) в женском одиночном разряде встретятся две сестры - Серена и Винус Уильямс. Решающий поединок начнется 28 января в 11:30 по московскому времени.

Путь Серены Уильямс к финалу

В первом круге Серена обыграла в двух сетах Белинду Бенчич из Швейцарии (6:4, 6:3), а во втором одержала победу над Люси Шафаржовой из Чехии (6:3, 6:4). В третьем круге 35-летняя теннисистка одолела соотечественницу Николь Гиббз (6:1, 6:3), а в четвертом выбила из турнира еще одну чешскую теннисистку - Барбору Стрыцову (7:5, 6:4). В четвертьфинале американка одержала победу над Йоханной Контой из Великобритании (6:2, 6:3), а в полуфинале победила Мирьяну Лучич-Барони из Хорватии (6:2, 6:1).

Путь Винус Уильямс к финалу

Для старшей из сестер Уильямс путь к финалу оказался более сложным: 1 круг - Катерина Козлова (Украина, 7:6, 6:5), 2-й круг - Стефани Фегель (Швейцария, 6:3, 6:2), 3-й круг - Дуань Инъин (Китай, 6:1, 6:0), 4-й круг - Мона Бартель (Германия, 6:3, 7:5), 1/4 финала - Анастасия Павлюченкова (Россия, 6:4, 7:6), 1/2 финала - Коко Вандевеге (США, 6:7  6:2  6:3).

Призовые

Победитель предстоящего финала получит в качестве призовых 2 773 000 долларов, проигравшему достанется в два раза меньшая сумма - 1 424 000 долларов.

Титулы

Винус Уильямс - четырехкратная победительница Australian Open (2001, 2003, 2009, 2010). Стоит, правда, уточнить, что все свои титулы спортсменка завоевала в паре с Сереной. Наивысшее достижение в одиночном разряде - выход в финал в 2003 году.

Серена Уильямс становилась лучшей одиночницей на турнире в Австралии шесть раз - в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 годах.




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Остальное | Вчера, 23:04
Теги: Australian Open, Серена Уильямс, Винус Уильямс



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