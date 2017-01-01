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Жены российских биатлонистов


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Подборка свадебных фотографий известных российских биатлонистов: Антона Шипулина, Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Алексея Волкова и Александра Логинова.


Биатлонист Антон Шипулин и его жена Луиза Сабитова

Олимпийский чемпион Антон Шипулин в конце июня 2015 года женился на уроженке Тюмени Луизе Сабитовой.

Биатлонист Максим Цветков и его жена Анастасия Серебрякова 

Максим Цветков женился 2 августа 2014 года на выпускнице Вологодского педуниверситета Анастасии Серебряковой. Пара познакомилась в одной из социальных сетей.

Биатлонист Евгений Гараничев и его жена Людмила

Избранницей Евгения Гараничева стала Людмила. Свадьба состоялась в августе 2013 года.

Биатлонист Алексей Волков и его жена Евгения Селедцова

Российские биатлонисты Алексей Волков и Евгения Селедцова сыграли свадьбу в апреле 2014 года.

Биатлонист Александр Логинов со своей женой Маргаритой Яростовой

Александр Логинов женился в начале июня 2014 года. Избранницей спортсмена стала Маргарита Яростова.




Остальное | Вчера, 13:13
Теги: биатлон, Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Александр Логинов



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