Жены российских биатлонистов

Подборка свадебных фотографий известных российских биатлонистов: Антона Шипулина, Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Алексея Волкова и Александра Логинова.









Олимпийский чемпион Антон Шипулин в конце июня 2015 года женился на уроженке Тюмени Луизе Сабитовой.







Максим Цветков женился 2 августа 2014 года на выпускнице Вологодского педуниверситета Анастасии Серебряковой. Пара познакомилась в одной из социальных сетей.







Избранницей Евгения Гараничева стала Людмила. Свадьба состоялась в августе 2013 года.







Российские биатлонисты Алексей Волков и Евгения Селедцова сыграли свадьбу в апреле 2014 года.







Александр Логинов женился в начале июня 2014 года. Избранницей спортсмена стала Маргарита Яростова.