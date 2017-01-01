Жены российских биатлонистов

Подборка свадебных фотографий известных российских биатлонистов: Антона Шипулина, Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Алексея Волкова и Александра Логинова.Олимпийский чемпион Антон Шипулин в конце июня 2015 года женился на уроженке Тюмени Луизе Сабитовой. Максим Цветков женился 2 августа 2014 года на выпускнице Вологодского педуниверситета Анастасии Серебряковой. Пара познакомилась в одной из социальных сетей.Избранницей Евгения Гараничева стала Людмила. Свадьба состоялась в августе 2013 года.Российские биатлонисты Алексей Волков и Евгения Селедцова сыграли свадьбу в апреле 2014 года.Александр Логинов женился в начале июня 2014 года. Избранницей спортсмена стала Маргарита Яростова.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Питтсбурга» достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в НХЛ.
Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года. Малкин оформил 11-й хет-трик в заокеанской карьере и опередил Дацюка. Овечкин забил гол в свои ворота и завершил матч с показателем полезности «-4».
Знаменитые спортсмены, как известно, обладающие привлекательным телосложением, нередко принимают участие в съемках для глянцевых журналов.
В октябре 1988-го года форвард ЦСКА Игорь Ларионов написал открытое письмо, обратившись к тренеру Виктору Тихонову через журнал «Огонек».
Самые высокие баскетболисты, выступавшие в НБА - Мануте Бол из Судана и Георге Мурешан из Румынии.