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Фуркад оставил язвительный комментарий под фотографией Логинова


Фуркад оставил язвительный комментарий под фотографией Логинова

Лидер Кубка мира нынешнего сезона французский биатлонист Мартен Фуркад оставил язвительный комментарий под фотографией Александра Логинова, размещенной в Instagram Союза Биатлонистов России.

Пятикратному чемпиону Европы во вторник исполнилось 25 лет и организация решила поздравить его с днем рождения, перечислив все его титулы. Француз в своем комментарии добавил следующее высказывание: «Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина. Не забудьте об одном из его главных трофеев». Позднее комментарий был удален самим биатлонистом.

Напомним, Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как его допинг-тест осенью 2014 года дал положительный результат. Спортсмен участвует в соревнованиях с ноября 2016 года.

Логинов выиграл три золотые медали на чемпионате Европы по биатлону, который прошел на минувшей неделе в Польше. Россиянин стал победителем в индивидуальной гонке, гонке преследования и смешанной эстафете.

Через несколько дней в Австрии стартует чемпионат мира по биатлону 2017 и, судя по всему, так популярная сегодня допинговая тема еще не раз окажется на первых полосах газет.

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Остальное | 1.02.2017
Теги: Мартен Фуркад, Александр Логинов, биатлон



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