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Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. 9 февраля 2017


9 февраля в австрийском Хохфильцене стартует 52-й чемпионат мира по биатлону. В первый день первенства запланировано проведение смешанной эстафеты.

Справка

Впервые этот вид состязаний был проведен в январе 2003 года на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В отличие от обычной эстафетной гонки в каждой сборной первые два этапа бегут женщины, а затем мужчины. Представители слабого пола бегут 6 километров с двумя огневыми рубежами, мужчины преодолевают дистанцию в 7,5 километров.

Расписание чемпионата мира по биатлону 2017

Результаты сборной России в сезоне 2016/2017

На чемпионате Европы, который прошел в конце января в Польше, российская сборная (Старых, Слепцова, Волков, Логинов) завоевала в этом виде программы золотые медали, опередив на 36 секунд норвежских биатлонистов. На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты (Подчуфарова, Акимова, Цветков, Шипулин) финишировали четвертыми, пропустив вперед норвежцев, немцев и итальянцев.

Год назад

На чемпионате мира в Холменколлене российская четверка (Шумилова, Юрлова, Гараничев, Шипулин) пришла к финишу седьмой, отстав от победителей на полторы минуты. Наши спортсмены воспользовались восемью дополнительными патронами, а Екатерине Шумиловой на первом этапе пришлось пробежать штрафной круг.

Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону 2017

Где смотреть

Смешанная эстафета начнется в 16:45 по московскому времени и будет показана на Первом канале. Также трансляции запланированы на телеканалах «Матч ТВ» (в записи) и Eurosport 1.

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Теги: биатлон



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