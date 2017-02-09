Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Женщины. 10 февраля 2017

Во второй день чемпионата мира по биатлону 2017 в австрийском Хохфильцене будут разыграны медали в женской спринтерской гонке.



Справка



Напомним, в этом виде соревнований биатлонистки выходят на дистанцию 7,5 км с интервалом в 30 секунд и выполняют две стрельбы. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.



Результаты сборной России в сезоне 2016/2017



Татьяна Акимова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место. Кстати, эта медаль стала единственной в спринте для наших биатлонисток в Кубке мира нынешнего сезона. В других четырех попытках россиянки не попадали даже в десятку сильнейших. На чемпионате Европы в Польше Светлана Слепцова и Ирина Старых завоевали в спринте, соответственно, серебряные и бронзовые медали.



Сборная России



Состав на спринтерскую гонку: Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина (вместо временно дисквалифицированной Екатерины Глазыриной), Ирина Старых.



Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону 2017.



Год назад



На прошлогоднем чемпионате мира Екатерина Юрлова заняла 19-е место (отставание 1:19.9 от победителя, 1 промах), Татьяна Акимова - 28-е (+1:29.2, 1), Дарья Вилорайнен - 38-е (+1:50.5, 2), Ольга Подчуфарова - 65-е (+2:36.3, 2). Победителем гонки стала Тирил Экхофф из Норвегии, второй пришла к финишу француженка Мари Дорен-Абер (+15.0, 0), а третьей финишировала немка Лаура Дальмайер (+19.8).



Женская спринтерская гонка на ТВ



«Матч ТВ» и Eurosport 1 будут вести прямую трансляцию гонки. Начало - в 16:45 по московскому времени.