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Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Мужчины. 11 февраля 2017


В субботу, 11 февраля, на проходящем в Австрии чемпионате мира ведущие биатлонисты планеты разыграют медали в мужском спринте.

Справка

В этом виде соревнований спортсмены выходят на дистанцию 10 километров с интервалом в 30 секунд и выполняют две стрельбы. Дополнительные патроны не предусмотрены, каждый промах наказывается прохождением штрафного круга.

Результаты сборной России в сезоне 2016/2017

Лучший результат в спринте в нынешнем сезоне у Антона Шипулина - серебро на третьем этапе в Нове-Место и бронза на втором этапе Кубка мира в Поклюке. На чемпионате Европы, который прошел в конце января в Польше, Александр Логинов финишировал вторым.

Сборная России

Состав на спринтерскую гонку: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Чемпионат мира по биатлону 2017: Состав сборной России.

Год назад

На чемпионате мира в Холменколлене российские биатлонисты оказались за чертой призеров. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который финишировал шестым. Антон Бабиков занял 23-е место (отставание 1:23.5 от победителя, без промахов), Максим Цветков - 42-е (+1:54.4, 1), Антон Шипулин - 45-е (+1:57.7, 2). Выиграл гонку француз Мартен Фуркад, вторым пришел к финишу норвежец Уле-Эйнар Бьерндален (+26.9), третьим финишировал украинец Сергей Семенов (+27.6).

Расписание чемпионата мира по биатлону 2017


Мужская спринтерская гонка на ТВ

Первый канал и Eurosport 1 покажут мужскую спринтерскую гонку в прямом эфире. «Матч ТВ» покажет эту гонку в записи. Начало - в 16:45 по московскому времени. 



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Остальное | Вчера, 18:11
Теги: биатлон



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