В субботу, 11 февраля, на проходящем в Австрии чемпионате мира ведущие биатлонисты планеты разыграют медали в мужском спринте.



Справка



В этом виде соревнований спортсмены выходят на дистанцию 10 километров с интервалом в 30 секунд и выполняют две стрельбы. Дополнительные патроны не предусмотрены, каждый промах наказывается прохождением штрафного круга.



Результаты сборной России в сезоне 2016/2017



Лучший результат в спринте в нынешнем сезоне у Антона Шипулина - серебро на третьем этапе в Нове-Место и бронза на втором этапе Кубка мира в Поклюке. На чемпионате Европы, который прошел в конце января в Польше, Александр Логинов финишировал вторым.



Сборная России



Состав на спринтерскую гонку: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков.



Чемпионат мира по биатлону 2017: Состав сборной России.



Год назад



На чемпионате мира в Холменколлене российские биатлонисты оказались за чертой призеров. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который финишировал шестым. Антон Бабиков занял 23-е место (отставание 1:23.5 от победителя, без промахов), Максим Цветков - 42-е (+1:54.4, 1), Антон Шипулин - 45-е (+1:57.7, 2). Выиграл гонку француз Мартен Фуркад, вторым пришел к финишу норвежец Уле-Эйнар Бьерндален (+26.9), третьим финишировал украинец Сергей Семенов (+27.6).



Расписание чемпионата мира по биатлону 2017



Мужская спринтерская гонка на ТВ



Первый канал и Eurosport 1 покажут мужскую спринтерскую гонку в прямом эфире. «Матч ТВ» покажет эту гонку в записи. Начало - в 16:45 по московскому времени.