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Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины. 12 февраля 2017




В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира в Хохфильцене будут разыграны медали в женской гонке преследования.

Регламент

Очередность на старте гонки преследования определяется по результатам, показанным в спринте. 60 биатлонисток должны преодолеть дистанцию в 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. Дополнительных патронов не предусмотрено, за каждый промах необходимо пробежать лишние 150 метров.

Показатели российской команды в нынешнем сезоне

Лучший результат в этом виде в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира показала Татьяна Акимова. На третьем этапе в Чехии спортсменка завоевала бронзовую медаль. На завершившемся недавно чемпионате Европы Ирина Старых показала лучший результат, а Светлана Слепцова пришла к финишу третьей.

Сборная России

Состав на гонку преследования: Ирина Услугина (15-е место в спринте), Татьяна Акимова (16-е), Ирина Старых (24-е), Светлана Слепцова (33-е).

Полная заявка сборной России на мировое первенство.

Год назад

На прошлогоднем чемпионате мира российские биатлонистки выступили неудачно. Екатерина Юрлова заняла 21-е место (+2:50.6, 3 промаха), Татьяна Акимова - 26-е (+3:13.0, 3), Дарья Вилорайнен - 37-е (+4:11.7, 5). Выиграла гонку немка Лаура Дальмайер (без промахов), итальянка Доротея Вирер пришла к финишу второй (+48.3, 2), а третье место заняла француженка Мари Дорен Абер (+57.3, 3).

Мужская спринтерская гонка на ТВ

Первый канал и Eurosport 1 покажут женскую гонку преследования в прямом эфире. «Матч ТВ» покажет эту гонку в записи. Начало - в 12:30 по московскому времени. 



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Остальное | Вчера, 11:05
Теги: биатлон



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