Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины. 12 февраля 2017




В воскресенье на чемпионате мира по биатлону, который проходит в эти дни в австрийском Хохфильцене, состоится мужская гонка преследования.

Регламент

В гонке принимают участие 60 спортсменов, которые показали лучший результат в спринте. Биатлонисты преодолевают дистанцию в 12,5 километров, останавливаясь четыре раза на огневых рубежах. За каждый промах в стрельбе участники должны пробежать штрафной круг.

Как выступали российские биатлонисты в сезоне 2016/17

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Антон Бабиков завоевал золото, а Максим Цветков пришел к финишу вторым. На этапе в Поклюке Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль, а через неделю в Нове-Место - серебряную. На европейском первенстве в конце января Александр Логинов показал лучший результат, опередив на финише на 28 секунд пришедшего вторым Евгения Гараничева.

Сборная России

Состав на гонку преследования: Евгений Гараничев (10-е место в спринте), Антон Шипулин (21-е), Антон Бабиков (49-е).

Состав сборной России на ЧМ по биатлону 2017

ЧМ-2016

В прошлом году победителем в мужской гонке преследования стал француз Мартен Фуркад (3 промаха), вторым финишировал норвежец Уле Эйнар Бьорндален (+20.1, 2 промаха), третьм пришел к финишу соотечественник Бьорндалена Эмиль Хегле Свендсен (+31.2, 1). Россияне показали следующие результаты: Антон Шипулин - 9-е место (+59.9, 1), Евгений Гараничев - 11-е (+1:01.6, 4), Антон Бабиков - 21-е (+1:56.1, 3), Максим Цветков - 43-е (+3:36.2, 4).

Мужская гонка преследования на ТВ

В прямом эфире гонку покажут телеканалы Eurosport 1 и «Матч ТВ». Начало - в 16:45 по Москве.



Поделиться:


Остальное | Вчера, 20:02
Теги: биатлон, Уле Эйнар Бьорндален



Материалы по теме:

  • Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Мужчины. 11 февраля 2017
  • Кубок мира по биатлону. 2-й этап. Поклюка. 9-11 декабря 2016
  • Кубок мира по биатлону. 3-й этап. Нове-Место. 15-18 декабря 2016
  • Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины. 12 февраля 2017
  • Назван состав мужской сборной России на ЧМ-2016 по биатлону
    •




    Не пропустите:

    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

    Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



    Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

     

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Питтсбурга» достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в НХЛ.

    Триллер в Питтсбурге: 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина

    Евгений Малкин - Александр Овечкин

    Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года. Малкин оформил 11-й хет-трик в заокеанской карьере и опередил Дацюка. Овечкин забил гол в свои ворота и завершил матч с показателем полезности «-4».












    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru