В воскресенье на чемпионате мира по биатлону, который проходит в эти дни в австрийском Хохфильцене, состоится мужская гонка преследования.



Регламент



В гонке принимают участие 60 спортсменов, которые показали лучший результат в спринте. Биатлонисты преодолевают дистанцию в 12,5 километров, останавливаясь четыре раза на огневых рубежах. За каждый промах в стрельбе участники должны пробежать штрафной круг.



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На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Антон Бабиков завоевал золото, а Максим Цветков пришел к финишу вторым. На этапе в Поклюке Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль, а через неделю в Нове-Место - серебряную. На европейском первенстве в конце января Александр Логинов показал лучший результат, опередив на финише на 28 секунд пришедшего вторым Евгения Гараничева.



Сборная России



Состав на гонку преследования: Евгений Гараничев (10-е место в спринте), Антон Шипулин (21-е), Антон Бабиков (49-е).



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ЧМ-2016



В прошлом году победителем в мужской гонке преследования стал француз Мартен Фуркад (3 промаха), вторым финишировал норвежец Уле Эйнар Бьорндален (+20.1, 2 промаха), третьм пришел к финишу соотечественник Бьорндалена Эмиль Хегле Свендсен (+31.2, 1). Россияне показали следующие результаты: Антон Шипулин - 9-е место (+59.9, 1), Евгений Гараничев - 11-е (+1:01.6, 4), Антон Бабиков - 21-е (+1:56.1, 3), Максим Цветков - 43-е (+3:36.2, 4).



Мужская гонка преследования на ТВ



В прямом эфире гонку покажут телеканалы Eurosport 1 и «Матч ТВ». Начало - в 16:45 по Москве.