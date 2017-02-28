Кубок мира по биатлону. 7-й этап. Пхенчхан. 2-5 марта 2017

Столица Зимних олимпийских игр 2018 года, корейский Пхенчхан, примет 7-й этап Кубка мира по биатлону. С 2 по 5 марта биатлонисты определят сильнейших в спринте, гонке преследования и эстафете.



Лидеры в общем зачете Кубка мира 2016/17



В общем зачете Кубка мира после шести этапов и чемпионата мира в австрийском Хохфильцене лидирует француз Мартен Фуркад (1020 очков), второе место занимает Антон Шипулин (690), на третьей строчке расположился Симон Шемпп из Германии (673 очка).



Лаура Дальмайер из Германии набрала больше всех баллов в этом сезоне в женской классификации (903 очка). Чешка Габриэла Коукалова идет второй (857), а замыкает тройку лучших финка Кайса Макарайнен (776). Россиянка Татьяна Акимова набрала 457 очков и занимает 10-е место.



Расписание гонок в Пхенчхане



2 марта женщины разыграют золото в спринте (14:15 по Москве), а на следующий день станет известен сильнейший в мужском спринте (13:00). В субботу пройдут женская (12:45) и мужская (14:30) гонки преследования. На 5 марта намечено проведение двух эстафет (10:30 - женщины, 13:45 - мужчины). В прямом эфире гонки будут показаны на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.



Полное расписание этапов Кубка мира по биатлону в сезоне 2016/17



Состав сборной России на 7-й этап Кубка мира



Тренерский штаб российской команды назвали имена биатлонистов, которые выступят в Пхенчхане: женщины - Слепцова, Акимова, Старых, Услугина, Миронова, мужчины - Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Шопин, Махамбетов.



Кого мы не увидим



На данный момент известно, что корейский этап пропустят Симон Шемпп, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бо, входящие в десятку лучших на Кубке мира. Немец не выступит в Пхенчхане из-за болезни, а норвежцы сослались на усталось.