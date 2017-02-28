Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Кубок мира по биатлону. 7-й этап. Пхенчхан. 2-5 марта 2017

Столица Зимних олимпийских игр 2018 года, корейский Пхенчхан, примет 7-й этап Кубка мира по биатлону. С 2 по 5 марта биатлонисты определят сильнейших в спринте, гонке преследования и эстафете.

Лидеры в общем зачете Кубка мира 2016/17

В общем зачете Кубка мира после шести этапов и чемпионата мира в австрийском Хохфильцене лидирует француз Мартен Фуркад (1020 очков), второе место занимает Антон Шипулин (690), на третьей строчке расположился Симон Шемпп из Германии (673 очка).

Лаура Дальмайер из Германии набрала больше всех баллов в этом сезоне в женской классификации (903 очка). Чешка Габриэла Коукалова идет второй (857), а замыкает тройку лучших финка Кайса Макарайнен (776). Россиянка Татьяна Акимова набрала 457 очков и занимает 10-е место.

Расписание гонок в Пхенчхане

2 марта женщины разыграют золото в спринте (14:15 по Москве), а на следующий день станет известен сильнейший в мужском спринте (13:00). В субботу пройдут женская (12:45) и мужская (14:30) гонки преследования. На 5 марта намечено проведение двух эстафет (10:30 - женщины, 13:45 - мужчины). В прямом эфире гонки будут показаны на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Полное расписание этапов Кубка мира по биатлону в сезоне 2016/17

Состав сборной России на 7-й этап Кубка мира

Тренерский штаб российской команды назвали имена биатлонистов, которые выступят в Пхенчхане: женщины - Слепцова, Акимова, Старых, Услугина, Миронова, мужчины - Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Шопин, Махамбетов.

Кого мы не увидим

На данный момент известно, что корейский этап пропустят Симон Шемпп, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бо, входящие в десятку лучших на Кубке мира. Немец не выступит в Пхенчхане из-за болезни, а норвежцы сослались на усталось.



Поделиться:


Остальное | 28.02.2017
Теги: биатлон, Пхенчхан



Материалы по теме:

  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 6-й этап. Антхольц
  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 5-й этап. Рупольдинг
  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 4-й этап. Оберхоф
  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 2-й этап. Поклюка
  • Биатлон. Кубок Мира 2016/2017. Состав сборной России
    •




    Не пропустите:

    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

    Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



    Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

     

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Питтсбурга» достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в НХЛ.

    Триллер в Питтсбурге: 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина

    Евгений Малкин - Александр Овечкин

    Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года. Малкин оформил 11-й хет-трик в заокеанской карьере и опередил Дацюка. Овечкин забил гол в свои ворота и завершил матч с показателем полезности «-4».














    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru