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Чемпионат мира по фигурному катанию 2017

С 29 марта по 2 апреля 2017 года в Хельсинки пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Финская столица в третий раз примет мировое первенство, до этого Хельсинки принимал сильнейших фигуристов планеты в 1983 и 1999 годах.

Турнир состоится на домашней арене клуба Континентальной хоккейной лиги «Йокерит», вмещающей более 12 тысяч зрителей.

Расписание чемпионата

29 марта 2017 г., среда
10:15 Женщины (первое выступление - короткая программа)
18:10 Спортивные пары (первое выступление)

30 марта 2017 г., четверг
12:30 Мужчины (первое выступление)
18:55 Спортивные пары (борьба за медали - произвольная программа)

31 марта 2017 г., пятница
11:00 Танцы на льду (первое выступление)
18:00 Женщины (борьба за медали)

1 апреля 2017 г., суббота
10:50 Мужчины (борьба за медали)
16:35 Танцы на льду (борьба за медали)

2 апреля 2017 г., воскресенье
14:00 Показательные выступления

Как добраться, сколько стоят билеты

Из Москвы в Хельсинки можно добраться поездом и самолетом. Вариантов много. Самый дешевый билет на соревнования стоит 20,17 евро, самый дорогой - 129,5 евро. На показательные выступления можно попасть, заплатив от 37,5 до 109,5 евро.

Официальный сайт по продаже билетов - www.helsinki2017.com. Для поиска недорогого авиабилета в Хельсинки можно воспользоваться мегапоисковиком от aviasales.ru. Подобрать дешевый отель можно с помощью удобного сервиса hotellook.ru.

Год назад

На чемпионате мира в Бостоне наши фигуристы завоевали золотую и бронзовую медали. Евгения Медведева после короткой программы заняла третье место, а за произвольную программу получила рекордные на тот момент 150,10 балла. В итоге наша фигуристка завоевала золото, опередив на 8 баллов американку Эшли Вагнер. Бронзовая медаль досталась Анне Погорилой.

В мужском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и танцах на льду россияне остались за чертой призеров. Лучший результат показали Михаил Коляда (4-е место), Ксения Столбова и Федор Климов (4-е место), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (9-е место в танцах).



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Остальное | Вчера, 13:06
Теги: фигурное катание



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