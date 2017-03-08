Кубок мира по биатлону. 8-й этап. Контиолахти. 10-12 марта 2017

С 10 по 12 марта 2017 года в финском Контиолахти состоится 8-й этап Кубка мира по биатлону. В Финляндии запланировано проведение спринтерской гонки, гонки преследования и двух смешанных эстафет.



Напомним, что этап должен был пройти в Тюмени, но в декабре Союз биатлонистов России сам отказался от проведения восьмого этапа Кубка мира.



Выступление россиян на 7-м этапе



Единственную медаль в корейском Пхенчхане завоевал Антон Шипулин. В гонке преследования российский биатлонист финишировал вторым, проиграв 34 секунды победителю Мартену Фуркаду. Лучший результат в женских индивидуальных гонках показала Ирина Старых, занявшая 20-е место в гонке преследования.



Расписание гонок в Контиолахти



В пятницу, 10 марта, спортсмены разыграют медали в мужском (16:30 по московскому времени) и женском (19:45) спринте. На следующий день состоятся две гонки преследования (в 14:00 у мужчин и в 17:15 у женщин). В заключительный день, 12 марта, состоятся две смешанные эстафеты (в 15:30 и 18:15).



Расписание этапов Кубка мира по биатлону 2016/17



Лидеры в общем зачете Кубка мира 2016/17



В общем зачете Кубка мира лидирует француз Мартен Фуркад (1128 очков), второе место занимает Антон Шипулин (762), на третьей строчке расположился Симон Шемпп из Германии (673 очка). В женской классификации лидируют: немка Лаура Дальмайер (1023 очка), чешка Габриэла Коукалова (911) и финка Кайса Макарайнен (873). Россиянка Татьяна Акимова опустилась на 12-е место (464 очка).



Состав сборной России на 8-й этап Кубка мира



Тренерский штаб российской команды назвали имена биатлонистов, которые выступят в Контиолахти: женщины - Акимова, Старых, Услугина, Сливко, Виролайнен и Шумилова, мужчины - Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Малышко и Елисеев.