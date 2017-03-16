Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Холменколлен. 17-19 марта 2017




С 17 по 19 марта 2017 года в норвежском Холменколлене состоится 9-й этап Кубка мира по биатлону. В Норвегии запланировано проведение спринтерской гонки, гонки преследования и масс-старта.

Выступление россиян на этапе в Контиолахти

На финском этапе наши спортсмены оказались за чертой призеров. Лучший результат показала Дарья Вилорайнен в спринте и четверка (Акимова, Старых, Елисеев, Гараничев), занявшие четвертые места.

Расписание гонок в Холменколлене

В первый день соревнований биатлонисты разыграют медали в женском (16:00 по Москве) и мужском (18:30) спринте. В субботу состоятся две гонки преследования (в 14:45 у женщин и в 17:00 у мужчин). 19 марта станут известны победители в масс-старте (в 13:15 у женщин и 15:30 у мужчин).

Состав сборной России на 9-й этап Кубка мира

Для участия в заключительном в сезоне этапе тренеры российской команды пригласили следующих биатлонистов: женщины - Старых, Акимова, Услугина, Шумилова, Виролайнен, Васнецова, Сливко и Мошкова., мужчины - Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Логинов, Елисеев, Малиновский и Волков.

Лидеры в общем зачете Кубка мира 2016/17

Француз Мартен Фуркад набрал 1228 очков и лидирует в общем зачете Кубка мира этого сезона. На второй строчке (805 баллов) расположился наш Антон Шипулин. Тройку лидеров замыкает Йоханнес Бе из Норвегии (700 очков). Тройка лидеров в женской квалификации - Лаура Дальмайер (1137 очков), чешка Габриэла Коукалова (970) и финка Кайса Макарайнен (883). Татьяна Акимова занимает 12-е место (464 очка).



Поделиться:


Остальное | 16.03.2017
Теги: биатлон



Материалы по теме:

  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 8-й этап. Контиолахти
  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 4-й этап. Оберхоф
  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 7-й этап. Пхенчхан
  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 5-й этап. Рупольдинг
  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 6-й этап. Антхольц
    •






    20 самых посещаемых хоккейных клубов Европы в сезоне 2016/17

    Минское Динамо - самый посещаемый клуб КХЛ в сезоне 2016/17

    Первое место 16-й раз подряд занял швейцарский «Берн» со средней посещаемостью в 16399 зрителей. На самый посещаемый клуб R{K, минское «Динамо», приходили в среднем по 13230 человек.

    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

    Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



    Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

     

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Питтсбурга» достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в НХЛ.














    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru