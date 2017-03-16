Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Холменколлен. 17-19 марта 2017

С 17 по 19 марта 2017 года в норвежском Холменколлене состоится 9-й этап Кубка мира по биатлону. В Норвегии запланировано проведение спринтерской гонки, гонки преследования и масс-старта.



Выступление россиян на этапе в Контиолахти



На финском этапе наши спортсмены оказались за чертой призеров. Лучший результат показала Дарья Вилорайнен в спринте и четверка (Акимова, Старых, Елисеев, Гараничев), занявшие четвертые места.



Расписание гонок в Холменколлене



В первый день соревнований биатлонисты разыграют медали в женском (16:00 по Москве) и мужском (18:30) спринте. В субботу состоятся две гонки преследования (в 14:45 у женщин и в 17:00 у мужчин). 19 марта станут известны победители в масс-старте (в 13:15 у женщин и 15:30 у мужчин).



Состав сборной России на 9-й этап Кубка мира



Для участия в заключительном в сезоне этапе тренеры российской команды пригласили следующих биатлонистов: женщины - Старых, Акимова, Услугина, Шумилова, Виролайнен, Васнецова, Сливко и Мошкова., мужчины - Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Логинов, Елисеев, Малиновский и Волков.



Лидеры в общем зачете Кубка мира 2016/17



Француз Мартен Фуркад набрал 1228 очков и лидирует в общем зачете Кубка мира этого сезона. На второй строчке (805 баллов) расположился наш Антон Шипулин. Тройку лидеров замыкает Йоханнес Бе из Норвегии (700 очков). Тройка лидеров в женской квалификации - Лаура Дальмайер (1137 очков), чешка Габриэла Коукалова (970) и финка Кайса Макарайнен (883). Татьяна Акимова занимает 12-е место (464 очка).