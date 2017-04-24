В августе в США состоятся Reebok Crossfit Games Open 2017

С 1 по 6 августа в американском городе Мадисон состоятся 11-е по счету Reebok Crossfit Games Open 2017.



Первые 10 турниров проходили в штате Калифорния (последние семь лет - в Карлоне), но теперь организаторы приняли решение на ближайшие три года перевезти Игры на север США, в столицу штата Висконсин.



По традиции, соревнования проходят в несколько этапов. На первом, который продолжался пять недель - с 23 февраля по 27 марта, сотни тысяч спортсменов со всего мира регистрировались на сайте турнира, оплачивали вступительный взнос и выполняли предлагаемый комплекс упражнений.



Атлеты, показавшие лучшие результаты в заочном турнире, прошли во второй тур ежегодного соревнования. Стоит отметить, что отбор очень строгий, на него приглашаются в среднем менее одного процента подавших первоначальную заявку.



С 19 мая по 4 июня в США, Австралии и Испании пройдут восемь региональных отборочных турниров. Представители от Европы (в том числе из России) будут состязаться в Мадриде с 26 по 28 мая.



В России кроссфит упражнения (на силу и выносливость) становятся все более популярными. Проводятся различные ежегодные турниры: чемпионат страны, регулярные летние и зимние игры.



Финал Reebok Crossfit Games Open 2017



В соревнованиях в Мадисоне в августе этого года 100 участников определят сильнейших среди мужчин и женщин. Точнее - самых физически подготовленных на Земле.



В программе соревнований: заплывы на открытой воде, упражнения на кольцах, поднятие различных предметов, бег на короткие дистанции, прыжки на препятствия и со скалкой. Ежегодно организаторы меняют программу, придумывая для участников новые оригинальные упражнения. И объявляют ее только за несколько часов до старта Игр.



В прошлом году турнир выиграли Мэт Фрейзер из США и Катрин Давидсдоттир из Исландии. Ранее американец серьезно занимался тяжелой атлетикой, но из-за травмы прервал карьеру. Сейчас Фрейзер занимается кроссфитом с двумя пластинами и шестью болтами на позвоночнике. Кэтрин повторила успех 2015 года и стала второй женщиной, побеждающей в Crossfit Games дважды.