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Биатлон: Кубок мира 2017/2018. Расписание этапов




Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2017/2018 состоится в шведском Эстерсунде с 27 ноября по 3 декабря 2017 года и завершится этапом в Тюмени 25 марта 2018 года.

Лидеры общего зачета Кубка Мира 2016/17 (мужчины): Мартен Фуркад (Франция) - 1322 очка, Антон Шипулин (Россия) - 918, Йоханнес Бё (Норвегия) - 812, Арнд Пайффер (Германия) - 746, Симон Шемпп (Германия) - 741.

Лидеры общего зачета Кубка Мира 2016/17 (женщины): Лаура Дальмайер (Германия) - 1211 очков, Габриэла Коукалова (Чехия) - 1089, Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 971, Мари Дорен-Абер (Франция) - 856, Доротея Вирер (Италия) - 719.

Расписание этапов Кубка мира по биатлону 2017/2018:

1-й этап (Эстерсунд, Швеция), 27 ноября - 3 декабря 2017 г.

2-й этап (Хохфильцен, Австрия), 7 - 10 декабря 2017 г.

3-й этап (Анси, Франция), 14 - 17 декабря 2017 г.

4-й этап (Оберхоф, Германия), 3 - 7 января 2018 г.

5-й этап (Рупольдинг, Германия), 11 - 14 января 2018 г.

6-й этап (Антхольц, Италия), 18 - 21 января 2018 г.

Зимние Олимпийские игры - Пхёнчхан, 10 - 23 февраля 2018 г.

7-й этап (Контиолахти, Финляндия), 7 - 11 марта 2018 г.

8-й этап (Холменколлен, Норвегия), 15 - 18 марта 2018 г.

9-й этап (Тюмень, Россия), 22 - 25 марта 2018 г.




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Теги: биатлон



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