Что такое страйкбол - оружие, экипировка





Страйкбол - военно-спортивная командная игра, которая в последние годы завоевывает все большую популярность в России.



Классификация игроков



На нижней ступеньке стоят «дрищи», выступающие в гражданской одежде и без какой-либо экипировки. Следующие по классификации - «покемоны», которые стараются одеваться в одинаковый камуфляж. «Моделисты» одеваются в одно и то же снаряжение и вооружаются одинаковым оружием. На верхней ступеньке стоят «реконструкторы», которые в точности копируют то или иное войсковое подразделение и чаще всего принимают участие исключительно в реконструкторских играх.



Снаряжение



Обязательным элементом экипировки игрока в страйкбол являются очки. Рекомендуется пользоваться маской на лицо, однако многие участники пренебрегают ей. К форме нет определенных требований, каждая команда выбирает свой стиль одежды, наколенников, налокотников и головных уборов.



Дополнительно для участия в играх стоит взять с собой кроме формы запасную одежду, средства защиты и гигиены, запас еды и воды. Если игра будет длительной, то также стоит взять с собой палатку, спальник и другие необходимые мелочи.



Вооружение



В качестве оружия используется пневматические автоматы, пистолеты и винтовки, которые подразделяются на четыре вида «приводов»: пружинно-поршневые, газовые, электропневматические, на воздухе высокого давления. Также применяются муляжи гранат, где взрывчатым элементом выступает петарда, а в качестве поражающего элемента выступают легкие шарики или горох.



Можно ли получить травму?



При соблюдении всех рекомендаций получить травму невозможно. Техника безопасности игры предписывает обязательное ношение маски для страйкбола на протяжении всей игры. Также вводится ограничение на скорость вылета шарика. Но повреждения все же бывают. Неопытные игроки получали переломы ног и рук при падении с высоты, выбитые зубы.



Чем страйкбол отличается от пейнтбола?



В качестве боеприпасов применяются шарики диаметром 6 миллиметров без краски внутри, что делает их на порядок дешевле пейнтбольных шаров. Используемое в страйкболе пневматическое оружие имеет реальные боевые прототипы. Широко применяется настоящее (и копирующее настоящее) боевое обмундирование и аксессуары.



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