Кубок мира по лыжным гонкам 2017/2018. Расписание этапов





Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2017/2018 начнется этапом в финском горнолыжном курорте Рука 24 ноября 2017 года и завершится 18 марта 2018 года в шведском Фалуне.



Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» пройдет в конце декабря - начале января 2018 года в Швейцарии, Германии и Италии.

Лидеры общего зачета Кубка мира прошлого сезона



Мужчины: Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 1626 очков, Сергей Устюгов (Россия) - 1176, Алекс Харви (Канада) - 1128, Йоханнес Хоэсфлёт Клэбо (Норвегия) - 884, Матти Хейккинен (Финляндия) - 869.



Женщины: Хейди Венг (Норвегия) - 2032 очка, Криста Пармакоски (Финляндия) - 1618, Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) - 1517, Стина Нильссон (Швеция) - 1437, Марит Бьёрген (Норвегия) - 1307.









Кубок мира по лыжным гонкам 2017/2018. Расписание соревнований



Рука (Финляндия)

24.11.17 14:30 Спринт, классический стиль (женщины)

24.11.17 14:55 Спринт, классический стиль (мужчины)

25.11.17 12:45 Классический стиль (женщины, 10 км)

25.11.17 14:30 Классический стиль (мужчины, 15 км)

26.11.17 11:45 Гонка преследования (женщины, 10 км)

26.11.17 14:00 Гонка преследования (мужчины, 15 км)



Лиллехаммер (Норвегия)

02.12.17 Спринт, классический стиль (женщины)

02.12.17 Спринт, классический стиль (мужчины)

03.12.17 Скиатлон (женщины, 7.5 км+7.5 км)

03.12.17 Скиатлон (мужчины, 15 км+15 км)



Давос (Швейцария)

09.12.17 Спринт, свободный стить (женщины)

09.12.17 Спринт, свободный стить (мужчины)

10.12.17 Свободный стить (женщины, 10 км)

10.12.17 Свободный стить (мужчины, 15 км)



Тоблах (Италия)

16.12.17 Свободный стить (женщины, 10 км)

16.12.17 Свободный стить (мужчины, 15 км)

17.12.17 Гонка преследования (женщины, 10 км)

17.12.17 Гонка преследования (мужчины, 15 км)

Тур де Ски 2017/2018



Лыжная многодневка «Тур де Ски» продлится с 30 ноября по 7 января 2018 года.



Ленцерхайде (Швейцария)

30.12.17 Спринт, свободный стить (женщины)

30.12.17 Спринт, свободный стить (мужчины)

31.12.17 Классический стиль (женщины, 10 км)

31.12.17 Классический стиль (мужчины, 15 км)

01.01.18 Гонка преследования (женщины, 10 км)

01.01.18 Гонка преследования (мужчины, 15 км)



Оберстдорф (Германия)

03.01.18 Спринт, классический стиль (женщины)

03.01.18 Спринт, классический стиль (мужчины)

04.01.18 Масс-старт, свободный стить (женщины, 10 км)

04.01.18 Масс-старт, свободный стить (мужчины, 15 км)



Валь Ди Фиемме (Италия)

06.01.18 Масс-старт, классический стиль (женщины, 10 км)

06.01.18 Масс-старт, классический стиль (мужчины, 15 км)

07.01.18 Свободный стить (женщины, 9 км)

07.01.18 Свободный стить (мужчины, 9 км)





Дрезден (Германия)

13.01.18 Спринт, свободный стить (женщины)

13.01.18 Спринт, свободный стить (мужчины)

14.01.18 Командный спринт, свободный стить (женщины)

14.01.18 Командный спринт, свободный стить (мужчины)



Планица (Словения)

20.01.18 Спринт, классический стиль (женщины)

20.01.18 Спринт, классический стиль (мужчины)

21.01.18 Классический стиль (женщины, 10 км)

21.01.18 Классический стиль (мужчины, 15 км)



Зефельд (Австрия)

27.01.18 Спринт, свободный стить (женщины)

27.01.18 Спринт, свободный стить (мужчины)

28.01.18 Масс-старт, свободный стить (женщины, 10 км)

28.01.18 Масс-старт, свободный стить (мужчины, 15 км)



Лахти (Финляндия)

03.03.18 Спринт, свободный стить (женщины)

03.03.18 Спринт, свободный стить (мужчины)

04.03.18 Классический стиль (женщины, 10 км)

04.03.18 Классический стиль (мужчины, 15 км)



Драммен (Норвегия)

07.03.18 Спринт, классический стиль (женщины)

07.03.18 Спринт, классический стиль (мужчины)



Осло (Норвегия)

10.03.18 Масс-старт, свободный стить (мужчины, 50 км)

11.03.18 Масс-старт, свободный стить (женщины, 30 км)



Фалун (Швеция)

16.03.18 Спринт, свободный стить (женщины)

16.03.18 Спринт, свободный стить (мужчины)

17.03.18 Масс-старт, классический стиль (женщины, 10 км)

17.03.18 Масс-старт, классический стиль (мужчины, 15 км)

18.03.18 Гонка преследования (женщины, 10 км)

18.03.18 Гонка преследования (мужчины, 15 км)