С 17 по 21 января Москве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию 2018. Столица России во второй раз примет европейское первенство, а всего в нашей стране проводилось пять подобных турниров. В 1908 году турнир проводила Варшава, входившая тогда в состав Российской империи. В 1965 году лучших фигуристов Европы принимала Москва, а в 1911, 1970 и 1990 годах соревнования прошли в Санкт-Петербурге (Ленинграде).
Соревнования пройдут на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле. Все соревнования будут показаны на спортивном телеканале «Матч ТВ».
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2018
17 января, среда
11:45 Мужчины (первое выступление - короткая программа)
Год назад. Лучшим в короткой программе на первенстве Европы в Остраве стал Хавьер Фернандес из Испании. Россиянин Максим Ковтун показал второй результат.
19:00 Спортивные пары (первое выступление)
Год назад. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лучшими в первом виде соревнований. Две другие российские пары (Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт) зяняли 4-е и 5-е места.
Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде 2018
18 января, четверг
12:30 Женщины (первое выступление)
Год назад. Евгения Медведева показала лучший результат и опередила Анну Погорилую и Каролину Костнер из Италии.
18:55 Спортивные пары (борьба за медали - произвольная программа)
Год назад. Тарасова и Морозов пропустили вперед дуэт из Германии (Алена Савченко и Бруно Массо), но по сумме двух программ завоевали золотые медали.
19 января, пятница
12:15 Танцы на льду (первое выступление)
Год назад. В короткой программе с небольшим отрывом победила пара из России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
17:45 Мужчины (борьба за медали)
Год назад. Фернандес стал лучшим и в произвольной программе. Максим Ковтун и Михаил Коляда завоевали в итоге серебряную и бронзовую медали.
20 января, суббота
13:40 Танцы на льду (борьба за медали)
Год назад. Боброва и Соловьев стали третьими в произвольной программе и завоевали в итоге бронзу. Победителями стали фигуристы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
18:30 Женщины (борьба за медали)
Год назад. Медведева установила мировые рекорды в произвольной программе (150,79 баллов) и по сумме двух программ (229,71).
21 января, воскресенье
14:00 Показательные выступления
Состав сборной России на чемпионат Европы 2018
Россию будут представлять по три участника в каждом виде программы. В женском одиночном катании выступят Медведева, Сотскова и Алина Загитова. У мужчин заявлены Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев. В соревнования спортивных пар нашу страну будут представлять как и год назад Тарасова - Морозов, Столбова - Климов и Забияко - Энберт. В соревнованиях танцоров выступят Боброва - Соловьев, Александра Степанова - Иван Букин и Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.