



С 17 по 21 января Москве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию 2018. Столица России во второй раз примет европейское первенство, а всего в нашей стране проводилось пять подобных турниров. В 1908 году турнир проводила Варшава, входившая тогда в состав Российской империи. В 1965 году лучших фигуристов Европы принимала Москва, а в 1911, 1970 и 1990 годах соревнования прошли в Санкт-Петербурге (Ленинграде).



Соревнования пройдут на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле. Все соревнования будут показаны на спортивном телеканале «Матч ТВ».





Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2018



17 января, среда

11:45 Мужчины (первое выступление - короткая программа)

Год назад. Лучшим в короткой программе на первенстве Европы в Остраве стал Хавьер Фернандес из Испании. Россиянин Максим Ковтун показал второй результат.

19:00 Спортивные пары (первое выступление)

Год назад. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лучшими в первом виде соревнований. Две другие российские пары (Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт) зяняли 4-е и 5-е места.



Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде 2018



18 января, четверг

12:30 Женщины (первое выступление)

Год назад. Евгения Медведева показала лучший результат и опередила Анну Погорилую и Каролину Костнер из Италии.

18:55 Спортивные пары (борьба за медали - произвольная программа)

Год назад. Тарасова и Морозов пропустили вперед дуэт из Германии (Алена Савченко и Бруно Массо), но по сумме двух программ завоевали золотые медали.



19 января, пятница

12:15 Танцы на льду (первое выступление)

Год назад. В короткой программе с небольшим отрывом победила пара из России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

17:45 Мужчины (борьба за медали)

Год назад. Фернандес стал лучшим и в произвольной программе. Максим Ковтун и Михаил Коляда завоевали в итоге серебряную и бронзовую медали.



20 января, суббота

13:40 Танцы на льду (борьба за медали)

Год назад. Боброва и Соловьев стали третьими в произвольной программе и завоевали в итоге бронзу. Победителями стали фигуристы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

18:30 Женщины (борьба за медали)

Год назад. Медведева установила мировые рекорды в произвольной программе (150,79 баллов) и по сумме двух программ (229,71).



21 января, воскресенье

14:00 Показательные выступления





Состав сборной России на чемпионат Европы 2018



Россию будут представлять по три участника в каждом виде программы. В женском одиночном катании выступят Медведева, Сотскова и Алина Загитова. У мужчин заявлены Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев. В соревнования спортивных пар нашу страну будут представлять как и год назад Тарасова - Морозов, Столбова - Климов и Забияко - Энберт. В соревнованиях танцоров выступят Боброва - Соловьев, Александра Степанова - Иван Букин и Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.