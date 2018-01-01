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Чемпионат мира по фигурному катанию 2018




Чемпионат мира по фигурному катанию 2018

С 21 по 25 марта в Милане состоится чемпионат мира по фигурному катанию 2018. Ранее этот итальянский город принимал мировое первенство в далеком 1951 году.

Все соревнования пройдут на главной концертной площадке Милана - Mediolanum Forum, вмещающей более 11200 зрителей.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2018


21 марта, среда
12:45 Женщины (короткая программа)
Год назад. Лучший результат показала Евгения Медведева, второе и третье место заняли представители Канада Кэйтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман.
20:45 Парное катание (короткая программа)
Год назад. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун заняли первое место, российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили которкую программу третьими.

22 марта, четверг
12:00 Мужчины (короткая программа)
Год назад. Хавье Фернандес из Испании опередил всех в короткой программе, но провалил произвольную и в итоге оказался за чертой призеров.
20:55 Парное катание (борьба за медали - произвольная программа)
Год назад. Вэньцзин и Цун завовали золото, серебро досталось паре из Германии Алена Савченко/Бруно Массо, бронзу получили Тарасова и Морозов.

23 марта, пятница
13:00 Танцы на льду (короткая программа)
Год назад. Канадская пара Тесса Вертью/Скотт Моир завершила свое выступление с новым мировым рекордом.
20:30 Женщины (борьба за медали)
Год назад. В произвольной программе Медведева также финишировала первой и завоевала в итоге золотую медаль. Золото и серебро завоевали канадские фигуристки.

24 марта, суббота
12:00 Мужчины (борьба за медали)
Год назад. Золото и серебро увезли с собой представители Японии Юдзуру Ханю и Шома Уно. Серебро досталось Бояну Цзиню из Китая.
17:20 Танцы на льду (борьба за медали)
Год назад. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали третий результат в произвольной программе, но в итоге финишировали пятыми. Золото в итоге досталось Вертью и Моиру.

25 марта, воскресенье
16:30 Показательные выступления

Состав сборной России на чемпионат мира 2018


В женском одиночном катании выступят чемпионка и серебряный призер Олимпиады 2018 Алина Загитова и Евгения Медведева, а компанию им составит Мария Сотскова. Михаил Коляда и Дмитрий Алиев будут выступать в мужском одиночном катании. В соревнованиях танцоров заявлены Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро и Александра Степанова - Иван Букин. Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт и Кристина Астахова - Алексей Рогонов будут представлять Россию в соревнованиях спортивных пар.









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