Выбираем беговую дорожку для занятий дома





Беговая дорожка для дома - лучший выбор для тех, кто решил обустроить домашний спортзал. Для занятий на ней не требуется специальных навыков, а заниматься могут все от ребенка, до пожилого человека. Но для того, чтобы занятия приносили удовольствие и необходимый эффект, к выбору этого спортивного снаряда стоит подойти ответственно. Далее в статье мы рассмотрим виды беговых тренажеров, особенности их строения.







Как выбрать беговую дорожку домой



Занятия бегом — это залог здоровья. Пробежки помогают похудеть (сбросить вес), сжигают лишний жир, увеличивают выносливость, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, держат мышцы в тонусе. Но напряженный рабочий график, постоянная нехватка времени и банальное стеснение не всегда позволяют нам совершать пробежки на свежем воздухе. Прекрасной альтернативой, способной компенсировать недостаток движения, станет беговая дорожка.



Прежде чем приступить к обустройству тренажерного заладома, обратите внимание, в первую очередь, на размер тренажера, а именно на длину и ширину ее бегового полотна. Чем оно больше, тем удобней на тренажере заниматься, количество его слоев также крайне важно. От этого фактора зависит комфорт во время тренировки. Продумайте место расположения дорожки, позаботьтесь о наличии розеток, они могут вам понадобиться в зависимости от выбранного вида спортивного снаряда. Итак, по типу они бывают:



- механические;

- электрические.



Механические БД не требуют подключения к сети электропитания, их полотно приводится в движение самим бегущим. Они удобны в транспортировке, немного весят. Угол наклона полотна определяет уровень создаваемой нагрузки (в самых примитивных моделях). В других вариантах исполнения нагрузка создается за счет торможения передним валом.



Электрические дорожки могут быть установлены как в спортивных залах для профессиональных кардио тренировок, так и применятся в домашних условиях. Стоимость такого спортивного снаряда выше, чем у вышеописанной модели. Ее беговое полотно приводится в движении электрическим мотором. Все модели оснащены бортовыми компьютерами на экранах, отображаются показатели спортсмена во время выполнения упражнения (частоту сердечных сокращений, калории, скорость, время).При покупке обратите внимание на наличие ключа безопасности. Он крепится к поясу спортсмена и в случае падения остановит полотно БД.



Еще больше параметров беговых дорожек, повлияющих на ваш выбор



Чтобы спорт принес пользудля сердца, здоровье улучшилось, а фигура приобрела приятные очертания, обратите внимание на некоторые функциональные особенности беговых тренажеров.



По классу дорожки бывают:



домашние;

профессиональные.



По типу конструкции:



складные;

стационарные.







И если с классом все предельно понятно, то по типу конструкции могут возникнуть вопросы. Опережая их, расскажем поподробней о складном варианте и дополнительных опциях, упрощающих жизнь начинающим спортсменам. Складная конструкция спортивного снаряда особенна важна для людей, приобретающих дорожку для домашнего использования. Она позволяет компактно складывать тренажер и хранить его, не занимая много места. В сложенном виде полотно поднято вверх и зафиксировано с помощью лифтов (доводчиков). Привести тренажер в рабочее состояние не составляет труда. При снятии фиксаторов доводчики плавно опускают беговое полотно в горизонтальное положение.



Колесики (транспортировочные ролики) также играют важную роль. Они активны только в случае, если тренажер сложен. В разложенном виде колесики заблокированы. Купить беговую дорожку без колес наша редакция посоветовать вам не может, так как это затруднит ее перемещение и хранение в сложенном виде.



Качественный тренажер должен быть оснащен компенсаторами неровности пола. Они помогают выровнять положение дорожки относительно пола, не дают ей качаться.



Основание под полотном (дека) должна быть 2-2,5 сантиметра для более комфортной тренировки.



Для домашнего спортзала достаточно мощности мотора в 1-3 лошадиных силы. Для фитнес центра — не менее 5 л/с.



Рама тренажера может быть алюминиевой или стальной. Снаряды с алюминиевой рамой стоят дороже, зато прослужат дольше, а также имеют меньший вес.



Выбрать отличный кардиотренажер вы можете на сайте производителя тренажерного оборудования Спортех.Д. по ссылке: https://sportechd.com/begovye-dorozhki. Не стесняйтесь обращаться за консультацией к специалисту по тренажерному оборудованию, который поможет вам сделать выбор.



















Рубрика: Остальное | Сегодня, 11:39









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