Фитнес-клуб. Как выбрать?









Итак, вы решили заниматься спортом, выбрали активность по душе, поставили цели, представили результат, даже форму купили! Дело за малым: найти подходящий фитнес-клуб.



На первый взгляд, это вовсе и не проблема – в радиусе нескольких километров от дома наверняка есть даже не один вариант. Но именно это и усложняет дело, ведь чем-то все эти клубы отличаются!



Именно из-за такого количества предложений, фитнес-клубы и ведут активную «борьбу» за клиентов, запуская всевозможные акции, скидки и подарки.



Безусловно, хорошо, если фитнес-организация предлагает не только новое оборудование и программы тренировок, но и имеет активную систему лояльности к своим посетителям. К таковой могут относиться: подарки для друзей, бонус постоянным клиентам, скидки на дополнительные услуги, бесплатные консультации тренера и ряд других.



Но при выборе фитнес-клуба стоит обращать внимание еще на ряд факторов:



1. Месторасположение клуба.

Желательно, чтобы он находился в шаговой доступности от вашего дома или работы, чтобы не было соблазнов пропустить тренировку из-за якобы плохой погоды, нежелания потратить в час-пик много времени на дорогу или по другим не очень значительным «причинам». А пешая прогулка, помимо всего прочего, будет неплохим бонусом к тренировке.



2. Стоимость.

Конечно, для каждого клиента этот фактор зачастую является основным. Тут нужно объективно оценивать услуги, которые предлагает фитнес-клуб, качество оборудования, загруженность в разные часы суток и соотносить эти услуги с той суммой, которую клуб просит за абонемент.



Кстати, об абонементах. Оптимальным вариантом считается покупка абонемента на безлимитное посещение тренировок в течение определенного периода времени: месяц, полгода или год. Так человек сам может составить график посещений, не бояться за пропущенное занятие и следовать собственной программе на одной площадке и с одним тренером. Для получения результата этот фактор немаловажный.



3. Разнообразие программ и дополнительных услуг.

Как правило, большинство клубов сейчас предлагают комплексные оздоровительные программы: фитнес, тренажерный зал, массаж, сауна, солярий, спортивное питание… На это тоже стоит обратить внимание. Если в одном клубе в стоимость входит только посещение определенной программы, а в другом за эту же сумму вам предлагают после тренировки погреться в сауне, то предпочтение второму варианту станет очевидным.



Говоря о программах, стоит обратить внимание на методики, по которым они составляются, соответствуют ли они последним веяниям фитнес-индустрии и согласуются ли с представлениями о здоровом питании и образе жизни в целом.



4. Качество и количество оборудования.

Если фитнес-центр находится в самом центре города, стоимость абонемента явно выше средней, но при этом вы приходите туда и видите старые, давно не актуальные тренажеры, да еще и установленные «друг на друге» так, что заниматься с комфортом не получится, то такой фитнес-центр стоит «удалить» из списка рассматриваемых.



5. Консультация и контроль профессионального тренера.

Здесь стоит учесть, что обращаться за помощью и советом к специалистам бесспорно нужно, во избежание проблем со здоровьем и нанесения травм во время занятий. В идеале, к абонементу «прилагается» фитнес-инструктор, который поможет и программу тренировок составить, и дать советы по питанию, и проследит за правильным выполнением этих инструкций.



Конечно, у каждого из нас наверняка есть любимые места, в которых нравится заниматься, и они необязательно могут удовлетворять всем вышеописанным условиям.



Все же при выборе, особенно новичкам, нужно ориентироваться не только на личное впечатление и «удобство» того или иного варианта, но и не стоит забывать о базовых требованиях к фитнес-центру.



Статья предоставлена экспертами фитнес-клуба «POWERHOUSEGYM», Екатеринбург.



















Рубрика: Остальное | 2.01.2019









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