Лига ставок – телефон и служба поддержки









Букмекерская компания Лига Ставок на сегодняшний день считается одной из наиболее узнаваемых и популярных на территории стран бывшего СНГ. Компания постоянно развивается, чем самым привлекая к себе еще большее количество потенциальных игроков. Во многом здесь есть заслуга работы службы поддержки лиги ставок, о которой можно прочитать огромное количество лестных отзывов от реальных игроков.



Как связаться с техподдержкой букмекера?



В случае если в процессе использования сайта у вас возникла какая-то проблема, будь то неполадки с выводом средств, либо же проблемы с входом на свой аккаунт, нужно сразу же позвонить на горячую линию лиги ставок, где вы сможете максимально быстро получить нужную вам информацию и получить помощь от квалифицированных специалистов.



Второй метод связи со службой поддержки заключается в использовании онлайн чата на сайте. То есть, если вы имеете доступ к сайту букмекера, то можете задать интересующий вас вопрос в специальном окошке, где с вами сразу же свяжется один из представителей букмекерской компании. Используя такой метод, вам не понадобится телефон лиги ставок, так как все можно будет решить в чате, руководствуясь сообщениями от работников техподдержки.



Еще одним способом связи с представителями БК является электронная почта. Данный способ, пожалуй, не самый быстрый, однако также может быть полезен при определенных обстоятельствах.







Действующие реквизиты БК Лига Ставок, подробный обзор которой на БК ставках, выглядят так:



- 8 800-555-44-55;

- Info @ligastavok .ru



Сколько времени может занять ожидание помощи от службы поддержки лиги ставок?



Говоря об этом, следует заранее понимать, что многое будет зависеть сразу от нескольких факторов, о которых сейчас собственно и пойдет речь:



- Время суток

- Тип связи со службой поддержки

- Степень загруженности

- Уровень сложности возникших неполадок



В зависимости от всех этих факторов, вы можете решить свою проблему всего за несколько минут, либо же ожидать помощи на протяжении нескольких часов. Что касается телефона горячей линии лиги ставок, то узнать его можно на официальной странице букмекерской компании, где есть все контактные данные, которые могут понадобиться обычному игроку.



Очень важно, использовать номер телефона лиги ставок именно из официального сайта букмекерской компании. Нередко, в интернете могут попадаться мошенники, которые любым способом будут пытаться получить ваши личные данные от банковских карт, паспорта и других документов. Используя же информацию из официального источника, риск быть обманутым становится равен нулю.



















Рубрика: Остальное | 4.01.2019









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