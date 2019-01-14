



С 23 по 27 января в столице Белоруссии состоится чемпионат Европы по фигурному катанию 2019.



За право проведения престижного соревнования боролись хорватский Заргеб, австрийский Грац, эстонский Таллин и украинский Киев. В итоге впервые в истории проведения чемпионата победа досталась Минску.



В турнире примут участие лучшие фигуристы Старого Света. Россия будет представлена максимальным количеством участников - по три спортсмена или пары поборятся за медали разного достоинства.



Соревнования пройдут на «Минск-арене», вмещающей 15 тысяч зрителей. Все соревнования будут показаны на федеральном телеканале «Матч ТВ».





Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2019



23 января, среда

11:00 Женщины (короткая программа)

Год назад. Дебютантка европейских чемпионатов россиянка Алина Загитова показала лучший результат в этом виде программы, опередив Евгению Медведеву и Каролину костнер из Италии.

18:45 Спортивные пары (короткая программа)

Год назад. Пара из Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре стали победителями. Второй и третий результат показали две российские пары.



24 января, четверг

12:00 Мужчины (короткая программа)

Год назад. Испанец Хавьер Фернандес стал лучшим в короткой программе, опередив ставшего вторым россиянина Дмитрия Алиева на 12 баллов.

19:00 Спортивные пары (произвольная программа)

Год назад. Золотые медали в соревнованиях спортивных пар выиграли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Серебро и бронзу получили также российские фигуристы.



25 января, пятница

11:30 Танцы на льду (короткая программа)

Год назад. Короткий танец лучше всех исполнили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

18:00 Женщины (произвольная программа)

Год назад. Будущая олимпийская чемпионка Алина Загитова опередила в итоге двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.



26 января, суббота

11:15 Мужчины (произвольная программа)

Год назад. Испанский фигурист уверенно стал лучшим в произвольном катании, завоевав в итоге шестое подряд европейское золото.

16:25 Танцы на льду (произвольная программа)

Год назад. Чемпионами Европы в четвертый раз подряд стали Пападакис и Сизерон, вторую сумму балов показала пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Третий результат показали также танцоры из России Александра Степанова и Иван Букин.



27 января, воскресенье

15:00 Показательные выступления



Время начала соревнований - московское.