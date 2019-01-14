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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019




Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019

С 23 по 27 января в столице Белоруссии состоится чемпионат Европы по фигурному катанию 2019.

За право проведения престижного соревнования боролись хорватский Заргеб, австрийский Грац, эстонский Таллин и украинский Киев. В итоге впервые в истории проведения чемпионата победа досталась Минску.

В турнире примут участие лучшие фигуристы Старого Света. Россия будет представлена максимальным количеством участников - по три спортсмена или пары поборятся за медали разного достоинства. 

Соревнования пройдут на «Минск-арене», вмещающей 15 тысяч зрителей. Все соревнования будут показаны на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2019


23 января, среда
11:00 Женщины (короткая программа)
Год назад. Дебютантка европейских чемпионатов россиянка Алина Загитова показала лучший результат в этом виде программы, опередив Евгению Медведеву и Каролину костнер из Италии.
18:45 Спортивные пары (короткая программа)
Год назад. Пара из Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре стали победителями. Второй и третий результат показали две российские пары.

24 января, четверг
12:00 Мужчины (короткая программа)
Год назад. Испанец Хавьер Фернандес стал лучшим в короткой программе, опередив ставшего вторым россиянина Дмитрия Алиева на 12 баллов.
19:00 Спортивные пары (произвольная программа)
Год назад. Золотые медали в соревнованиях спортивных пар выиграли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Серебро и бронзу получили также российские фигуристы.

25 января, пятница
11:30 Танцы на льду (короткая программа)
Год назад. Короткий танец лучше всех исполнили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
18:00 Женщины (произвольная программа)
Год назад. Будущая олимпийская чемпионка Алина Загитова опередила в итоге двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

26 января, суббота
11:15 Мужчины (произвольная программа)
Год назад. Испанский фигурист уверенно стал лучшим в произвольном катании, завоевав в итоге шестое подряд европейское золото.
16:25 Танцы на льду (произвольная программа)
Год назад. Чемпионами Европы в четвертый раз подряд стали Пападакис и Сизерон, вторую сумму балов показала пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Третий результат показали также танцоры из России Александра Степанова и Иван Букин.

27 января, воскресенье
15:00 Показательные выступления

Время начала соревнований - московское.









Рубрика: Остальное | 14.01.2019




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