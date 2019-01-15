



С 21 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде пройдет очередной чемпионат мира по лыжным гонкам 2019.



Напомним, что мировые первенства по этому виду спорта проводятся раз в два года. Последний турнир прошел в финском Лахти, на котором наши лыжники финишировали третьими о медальном зачете, завоевав две золотые и 4 серебряные медали.



Все соревнования будут показаны на спортивном телеканале «Матч ТВ».





Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам 2019



21 февраля, четверг

16:30 Женщины, спринт (свободный стиль)

Два года назад. Лучшей стала Майкен Касперсен Фалла из норвегии, второе и третье места достались лыжницам из США.

16:55 Мужчины, спринт (свободный стиль)

Два года назад. Золото выиграл итальянец Федерико Пеллегрино, опередивший в финале Сергея Устюгова и Йоханнеса Хёсфлот Клебо из Норвегии.



23 февраля, суббота

13:00 Женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон

Два года назад. В гонке победили представительницы Норвегии (золото, Марит Бьёрген), Финляндии (серебро Криста Пярмякоски) и Швеции (бронза, Шарлотте Калла).

14:15 Мужчины, 15 км+15 км, скиатлон

Два года назад. Сергей Устюгов принес первую золотую медаль в копилку российской сборной. Второе и третье место достались представителям норвегии.



24 февраля, воскресенье

13:30 Женщины, командный спринт (классика)

Два года назад. Победу одержали представители Норвегии Хейди Венг и Майкен Касперсен Фалла. Наши лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева завоевали серебро.

14:00 Мужчины, командный спринт (классика)

Два года назад. Никита Крюков и Сергей Устюгов стали лучшими в этой гонке, опередив итальянцев и финнов.



26 февраля, вторник

15:30 Женщины, 10 км (классика)

Два года назад. Марит Бьёрген из Норвегии выиграла свою 15-ю золотую медаль на чемпионатах мира. Россиянка Анастасия Седова финишировала 11-й.



27 февраля, среда

16:00 Мужчины, 15 км (классика)

Два года назад. Медаль высшей пробы завоевал финский лыжник Ийво Нисканен. Александр Бессмертных финишировал, показав 4-й результат.



28 февраля, четверг

15:00 Женщины, эстафета 4Х5 км

Два года назад. Лучшими стали квартеты из Норвегии, Швеции и Финляндии. Российская четверка (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалёва, Анастасия Седова) показала 5-й результат.



1 марта, пятница

15:15 Мужчины, эстафета 4Х10 км

Два года назад. Россияне Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов) завоевали серебряные медали, уступив 4 секунды на финише представителям Норвегии.



2 марта, суббота

14:15 Женщины, 30 км, масс-старт (свободный стиль)

Два года назад. Первые четыре места заняли норвежские лыжницы (золото у Марит Бьёрген), лучшая из россиян Юлия Чекалёва показала 10-е время.



3 марта, воскресенье

15:00 Мужчины, 50 км, масс-старт (свободный стиль)

Два года назад. Сергей Устюгов уступил на финише Алексу Харви из Канады. Третье место занял Матти Хейккинен из Финляндии.



Время начала соревнований - московское.