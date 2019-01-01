Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020





С 22 по 26 января 2020 года во втором по численности австрийском городе Граце состоится чемпионат Европы по фигурному катанию.



За право проведения престижного соревнования боролись хорватский Заргеб и австрийский Грац. В итоге впервые в истории проведения континентального чемпионата победа досталась Грацу. Всего в этой стране проводилось 11 подобных турниров.



В чемпионате Европы примут участие лучшие фигуристы Старого Света. Россия будет представлена максимальным количеством участников - по три спортсмена или пары поборются за медали разного достоинства. Соревнование вызывает повышенный интерес у зрителей и любителей ставок на спорт. На сайте Bukmeker-Expert.com представлен подробный обзор букмекерских контор.



Соревнования пройдут на арене, вмещающей 5 тысяч зрителей. Все соревнования будут показаны на федеральном телеканале «Матч ТВ».





Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2020



22 января 2020, среда

13:30 Мужчины (короткая программа)

Год назад. Россиянин Михаил Коляда стал лучшим в короткой программе, опередив ставшего вторым другого представителя России Александра Самарина на 9 баллов.

21:15 Спортивные пары (короткая программа)

Год назад. Пара из Франции Ванесса Джеймс - Морган Сипре стала победителем. Второй результат показали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.



23 января 2020, четверг

14:00 Танцы на льду (короткая программа)

Год назад. Короткий танец лучше всех исполнили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Александра Степанова и Иван Букин финишировали вторыми.

20:30 Мужчины (произвольная программа)

Год назад. Испанский фигурист Хавьер Фернандес стал лучшим в произвольном катании, завоевав в итоге седьмое подряд европейское золото. Лидер после короткой программы Коляда показал 11-й результат в произвольном катании.



24 января 2020, пятница

13:30 Женщины (короткая программа)

Год назад. Россиянка Алина Загитова показала лучший результат в этом виде программы, опередив Софью Самодурову и Алексию Паганини из Швейцарии.

21:00 Спортивные пары (произвольная программа)

Год назад. Джеймс и Сипре набрали в произвольном катании рекордное количество баллов и стали в итоге победителями чемпионата Европы. Серебро и бронзу завоевали российские фигуристы.



25 января 2020, суббота

15:25 Танцы на льду (произвольная программа)

Год назад. Чемпионами Европы в пятый раз подряд стали Пападакис и Сизерон, вторую сумму балов показали Степанова и Букин. Третий результат показали танцоры из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

20:30 Женщины (произвольная программа)

Год назад. Россиянка Софья Самодурова выиграла произвольную программу и стала чемпионкой Европы. Алина Загитова завоевала серебро, бронза досталась Вивеке Линдфорс из Финляндии.



26 января 2020, воскресенье

16:30 Показательные выступления



Время начала соревнований - московское.





Состав сборной России по фигурному катанию



Станет известен позднее.





Как добраться, сколько стоят билеты на ЧЕ-2020



Хотите посетить чемпионат Европы по фигурному катанию? Из Москвы в Грац нет прямых авиарейсов. Придется совершить пересадку в Вене. Самый дешевый билет на соревнования стоит 40 евро (3-я категория), самый дорогой - 99 евро (1-я категория). На показательные выступления придется выложить от 49 до 99 евро.