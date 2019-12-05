Финал Гран-при по фигурному катанию 2019





Гран-при по фигурному катанию, который был организован Международным союзом конькобежцев в середине 90-х годов прошлого столетия, по традиции завершается финальным турниром. На этот раз сильнейших фигуристов планеты примет итальянский Турин.



Соревнования среди одиночников и пар (по шесть лучших в каждой дисциплине по итогам шести осенних этапов Гран-при), пройдут с 5 по 7 декабря.





Расписание финала Гран-при 2019



5 декабря 2019, четверг

21:50 Спортивные пары (короткая программа)

23:10 Мужчины (короткая программа)



6 декабря 2019, пятница

20:30 Танцы на льду. Ритм-танец

21:50 Женщины (короткая программа)

22:55 Спортивные пары (произвольная программа)



7 декабря 2019, суббота

15:00 Мужчины (произвольная программа)

21:25 Танцы на льду (произвольный танец)

22:55 Женщины (произвольная программа)





Состав сборной России по фигурному катанию



Четыре наши одиночницы - Алена Косторная (30 очков и 1-е место в текущем рейтинге Гран-при), Александра Трусова (30 очков, 2-е место), Анна Щербакова (30 очков, 3-е место), Алина Загитова (24 очка, 5-е место) - выступят на итоговом турнире в Турине. Соперниками наших фигуристок будут только две спортсменки - японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. Год назад в Финале Гран-при в Ванкувере Загитова стала второй, а Туктамышева финишировала на третьем месте.



В танцах на льду нашу страну будут представлять Виктория Синицина и Никита Кацалапов (30 очков, 2-е место), а также Александра Степанова и Иван Букин (26 очков, 5-е место). На прошлогоднем итоговом турнире в Канаде пара Синицина/Кацалапов выиграла в итоге серебряную медаль.



В соревнованиях спортивных пар будут выступать Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (30 очков, 2-е место), Анастасия Мишина/Александр Галлямов (26 очков, 4-е место), Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (26 очков, 6-е место). В декабре 2018 года наши фигуристы остались без медалей в этом виде соревнования.



В мужском одиночном катании нашу страну представят два дебютанта - Александр Самарин (28 очков, 3-е место) и Дмитрий Алиев (24 очка, 4-е место).