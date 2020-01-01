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Федерер пропустит все матчи до конца года, а футболисты «Зари» могут остаться без зарплаты




Роджер Федерер

Стало известно, что один из главных теннисистов, Роджер Федерер, не будет играть во второй части сезона. Это связано с травмой колена и затянувшимся восстановлением. Вот так он обратился к болельщикам: «Дорогие мои! Я очень надеюсь, что вы все здоровы и в безопасности. Однако я несколько дней назад столкнулся с некоторыми осложнениями реабилитации, потому мне нужно проводить дополнительные процедуры для восстановления моего правого колена». А пока Роджер занимается лечением, твоя букмекерская компания — 1xBet — готова принимать ставки на разные виды спорта.

Некоторые факты о достижениях Роджера Федерера: 

- олимпийский чемпион 2008;
- обладатель 20 титулов главных теннисных турниров (турниры Большого шлема);
- призер Кубка Дэвиса (2014) в рамках сборной Швейцарии.

Это далеко не все достижения теннисиста. Так, он является первым теннисистом в истории мирового тенниса, сумевшим 8 раз завоевать звание чемпиона Уимблдонского турнира. 

Многие эксперты, болельщики, тренеры и игроки признают Роджера лучшим в истории дисциплины. Потому новость об осложнениях в реабилитации игрока огорчила всех. Спортсмены могут на некоторое время покидать болельщиков, но ты всегда можешь рассчитывать на твою букмекерскую компанию — 1xBet.
 

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Также Федерер, обращаясь к болельщикам, добавил: «Как и при подготовке к сезону 2017, я хочу взять перерыв. Это позволит мне выйти на необходимый уровень. Конечно же, мне не будет хватать своих болельщиков. Но я буду рад вас видеть в начале сезона следующего года. Всего вам самого лучшего». А если вас интересует не только теннис, то предлагаем события киберспорт онлайн на БК 1xBet в полном объеме. 

А теперь перейдем от новостей тенниса к футболу. Луганская «Заря» (Украина) испытывает серьезные финансовые трудности. Есть риск, что клуб полностью прекратит свое существование. Владелец клуба Евгений Геллер перестал его финансировать с 2014 года. 

Чтобы улучшить свое положение, «Заре» нужно выйти хотя бы в групповой этап Лиги Европы. А в настоящее время луганчане борются даже за вход в Лигу чемпионов. Если и вам, как «Заре», необходимо решить вопрос с финансами, ознакомьтесь со списком событий киберспорта онлайн в БК 1xBet и делайте ставки.

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Хотим заметить, что после 25 туров луганчане делят 2-3 место в УПЛ с киевским «Динамо». У обоих клубов по 49 очков. А пока футболисты сражаются за 2-е место, поставь на NHL 20 Cyber League — 1xBet

Ранее руководству «Зари» таки удалось погасить часть задолженностей перед игроками. Если говорить точнее, то футболистам выплатили зарплату за февраль и март. Это произошло благодаря траншу за Виллиана Гомеса от бразильского ФК «Крузейро». Луганчане уже получили 645000 евро, однако к выплате осталась еще большая часть — 1,17 млн. евро.

За просрочку платежа за футболиста бразильцам насчитываются проценты. Более того, сейчас идет разбирательство относительно оставшейся части долга в арбитражном суде Лозанны. Если «Крузейро» не отдаст деньги, его понизят в классе. Пока клубы решают финансовые вопросы, поставьте на NHL 20 Cyber League на 1xBet и откройте для себя мир киберспорта.












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