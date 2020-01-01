Делать ставки безопасно. Каким букмекерам стоит доверять





Не секрет, что рынок беттинга состоит из легальных и оффшорных букмекеров, предлагающих свои услуги для пари с игроками. В чем главное их отличие? В законной деятельности на территории России. Основные характеристики легальных контор:



— действуют на основании лицензии ФНС и подконтрольны ЦУПИС. Последняя регулирует все денежно-финансовые потоки между организацией и игроком.

— руководство компании берет ответственность за свои обязательства перед клиентами, отвечает за предлагаемые условия и гарантирует регулярные выплаты.

— трудоустраивает своих сотрудников на официальной основе.

— членство букмекерской конторы в СРО гарантирует правовую защищенность клиенту. Если возникает спорный вопрос, игрок может подать в суд и защитить свои права.

— полная конфиденциальность информации игрока.

Какие факторы влияют на ранжирование букмекеров в топе



Сразу отметим, что любой рейтинг имеет сугубо субъективный взгляд. Однако существуют ряд факторов, при оценке которых суммируется итог. Среди основных элементов, влияющих на оценку букмекерской конторы, можно выделить:



— Наличие лицензии от ФНС, членство в СРО, контроль ЦУПИС. Эти моменты являются ключевыми в данном рейтинге, потому что их отсутствие ведет к блокировке ресурсов.

— Служба поддержки, которая со своей стороны обязана: корректно отвечать на обращение игроков, не оскорблять, не подшучивать, не разжигать конфликты. Ко всему прочему, клиентский сервис должен быть доброжелательным, быстро реагировать на запросы, не оставлять открытых заявок. В случае, если заявки и споры будут открытыми, оценка может быть снижена.

— Широкая линия спортивных событий для того, чтобы сделать ставки максимально интересными и разнообразными.

— Наличие мобильного приложения и версии для ПК. Игрок должен иметь беспрепятственный доступ к сайту в любое время суток.

— Наличие приветственных бонусов за первичную регистрацию. Данный пункт является наиболее привлекательным для новичков, помогает с большей выгодой использовать бонусный счет для заключения пари.

— Деятельность компании на рынке игровых услуг, не менее 2-х лет для оценки 4, и не менее 5 лет для пятизвездочной оценки.

— Валюта и способы пополнения и вывода средств. Российские компании принимают к расчету только рубли, однако есть и исключения БК Винлайн, она принимает евро, рубли и доллары США.

— Коэффициенты и маржа букмекера. Чем выше коэффициенты, тем ниже маржа компании.

— Репутация и авторитет на рынке, составляется путем отзывов реальных игроков. Количество споров и судебных разбирательств также учитываются.



Такой список приоритетный для выставления баллов, в ходе чего составляется полноценный список букмекерских контор, действующих на российском рынке на сегодняшний день.





Рейтинг официальных букмекеров России за 2020 год



1. Фонбет с бонусом при регистрации до 15 000 рублей

2. 1хСтавка с приветственным бонусом до 8 000 рублей

3. Лига Ставок и фрибет до 30 000 рублей новичкам

4. Марафон бет кэшбэк до 5 000 рублей новым игрокам

5. Betcity до 10 000 рублей за регистрацию на сайте

6. Olimp.bet при регистрации бонус до 10 000 рублей, при условии пополнения не ниже указанной суммы

7. Winline.ru программа лояльности до 20 000 рублей

8. Мелбет по промокоду предоставляется фрибет до 2 0010 рублей всем новичкам

9. GG.bet страхование пари до 2 500 рублей

10. PariMatch предлагает до 10 000 рублей на первое пополнение депозитного счета



Каждая организация пытается привлечь себе максимально возможное количество новых клиентов за счет интересных акций, розыгрышей и бонусов. Однако, если смотреть в перспективу, игроку необходимо рассмотреть все нюансы и условия, которые предлагает букмекер. На сегодняшний день конкуренция среди букмекеров большая, что дает нам игрокам наслаждаться повышенным вниманием организаторов, ловить удачу за хвост и использовать существующие промокоды и бонусы с целью увеличения шансов на победу.





Почему оффшорные компании до сих пор популярны



Несмотря на масштабную легализацию и выдачу лицензий желающим букмекерам, некоторые компании сохранили свои теневые сайты, доступные по зеркалам. В чем причина? Из-за того, что законные организации платят налоги, их деятельность подотчетна контролирующим органам, они не могут устанавливать большие коэффициенты. Клиенты, привыкшие не платить налоги и получать большую выгоду не согласны идти на такие компромиссы. Поэтому в сети можно найти альтернативные источники, предлагающие зеркала сайтов. Как правило, такие компании имеют островную лицензию (Кипр, Кюрасао). Взаимодействие с такими букмекерами финансово выгодно, однако игрок не имеет никакой защищенности в случае спорных ситуаций. Никакие органы или суд не станут рассматривать дело, в котором замешаны игрок и теневая структура.



Еще один фактор — это география игроков. Лицензированные букмекеры имеют право вести деятельность на своей территории, государстве. Речь об иностранных игроках не идет, поэтому терять большую часть своих клиентов компании не выгодно. Отсюда идет беззаконная двойная деятельность букмекера, тщательно скрываемая от закона.



Мы настоятельно рекомендуем доверять свои депозиты только проверенным и легальным конторам. Пусть установленные 14% прибыли от выигрыша за налог это немало, зато клиент будет уверен, что честно выигранные деньги поступят ему на счет.