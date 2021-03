КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие



Найти в Mostbet киберспорт не составит никакого труда. В выпадающем списке, левой части экрана, он расположен примерно посередине. Киберспорт (от англ. e-Sports) представляет собой виртуальные соревнования с использованием компьютерных технологий. Другими словами, ПК моделирует виртуальное поле для игры, в рамках которого происходят состязания.



Киберспортивные дисциплины

В киберспортивной линии Mostbet представлены самые популярные дисциплины, среди которых:



- Call Of Duty;

- CS:GO;

- NBA2K;

- DOTA 2;

- StarCraft 2;

- League Of Legends.



Естественно, встречаются и другие киберспортивные соревнования, исходя от времени проведения турниров. В линии встречаются не только самые крупные события, есть игры средней величины. Исходя из конкретной дисциплины, роспись может содержать до полусотни маркетов по встрече. Помимо классических точных счетов, фор, тоталов и исходов, могут быть ставки на первую кровь в раунде (прим. для CS:GO) или разрушение первой башни (прим. для LeagueofLegends) и т.д.



Еще на заре становления такого вида ставок, маржа могла достигать и 15%, но сейчас она находится на уровне 5%, а для лайва может вырастать до 8%.



Внимание! Отдельно хочется отметить именно виртуальный спорт, который имеет принципиальные отличия от киберспорта. В первом случае есть виртуальные футбольные лиги, турниры и чемпионаты. Например в случае с велоспортом, спортсмены крутят педали на специальных тренажерах, оснащенных датчиками и передающих данные через компьютер на сервер, который ведет прямую трансляцию и корректирует позиции спортсменов на трассе в прямом эфире, исходя из этой информации.



Объем ставок на киберспорт в беттинге

Такие крупные и именитые конторы, как Mostbet kz, с каждым годом наращивают прибыль от киберспорта. По данным аналитических агентств, 74,8% мирового сегмента беттинга в 2020-м году, связаны именно с доходами от продаж медиаправ и спонсорских контрактов, что составило более 822 миллиона долларов. Еще более 120 миллионов долларов прибыли получено с реализации киберспортивной атрибутики и продажи билетов на соревнования.



Аналитики предрекали рост киберспорта в 2020-м году на 11,7%, но коронавирус внес свои коррективы, поэтому вместо отметки аудитории в полмиллиарда человек, в итоге получилось практически в 4 раза больше, при этом, почти половина – просто случайные зрители.



Что касается букмекерских контор, уже с начала марта 2020-го года, количество киберспортивных событий увеличилось в 10 раз. По статистике, количество бетторов, которые сделали хоть одну ставку на киберспорт, в 2,2 раза превышает прошлогодний показатель на март 2019-го. Основной вклад в рост интереса вносят:



1. FIFA – 68%.

2. CS:GO – 16%.

3. Dota2 (14%).



Если сравнивать по объему выручки, на конец 2019 года объем выручки от киберспортивных ставок составлял только 2% от всей прибыли БК. На конец 2020-го года, этот объем составил уже 35% и продолжает расти.



Как сделать ставку на киберспорт в Мостбет?

Киберспортивный букмекер Mostbet предлагает достаточно широкую роспись по линии, поэтому каждый сможет подобрать для себя наиболее подходящий вид спорта, событие и исход. Предварительно нужно пройти процедуру регистрации и пополнить счет. В разделе «Еще» можно выбрать вкладку «Киберспорт».



Перед беттором появится доступная линия для ставок. Необходимо определиться с турниром/соревнованием, на которое будет сделана ставка, после чего останется выбрать конкретный матч. Роспись со ставками на матч откроется по центру экрана.



Для заключения пари, необходимо найти подходящий маркет в росписи и нажать на коэффициент. Теперь ставка будет помещена в купон, который располагается в правой части экрана. Далее нужно только указать сумму ставки и подтвердить свое решение.



Такой вид ставок набирает популярность. Аналитики предрекают ему практически полное доминирование в букмекерских конторах, а классические виды спорта потеряют востребованность до 25% и более. Важно внимательно изучить этот вид ставок, ведь тут случайности возникают еще даже чаще чем в футболе и других видах спорта. Все чаще стали появляться проявления неспортивного поведения и договорные матчи. В такой ситуации, букмекер может отменить все ставки (рассчитать их с коэффициентом 1).

























Mostbet киберспорт



