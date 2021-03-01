Mostbet Узбекистан





Букмекерская контора Mostbet предоставляет свои услуги практически по всему миру. Среди стран, доступных к регистрации есть и Узбекистан. Любители заключения пари на спорт из этой страны, могут беспрепятственно регистрироваться, пополнять счет и даже получать бонусы за пополнение.



Внимание! Для доступа используется сайт Mostbet com, имеющий лицензию Curacao и стабильно работающий по ней с 2009 года. Большое количество положительных отзывов подтверждает репутацию БК, как одной из самых надежных в интернете.



Мостбет предлагает одну из широчайших росписей по линии, большое количество видов спорта и чемпионатов. Благодаря этому, удается подобрать для себя подходящее событие, даже среди таких экзотических видов спорта, как гольф или американский футбол. Низкая маржа и высокие коэффициенты позволяют регулярно получать хорошую прибыль с максимальным удобством и комфортом.





Бонусы для бетторов из Убекистана



На сайте Мостбет Узбекистан, можно изменить язык на UZ, для удобства пользования всеми разделами. Каждый зарегистрированный игрок, начиная с 2020 года, имеет право на получение бонуса за пополнение игрового аккаунта. Для участия в бонусной программе, необходимо пройти регистрационный процесс и в течение 7 дней с этого момента, сделать пополнение счета. Примечательно, что сумма бонуса напрямую зависит от суммы пополнения и составляет 50%, 100% или 150%.



Максимальное пополнение может составить 700000 сум, поэтому бонус в размере 150% составит 2 миллиона сум. Повышенный бонус предоставляется при соблюдении некоторых требований. Пополнение в размере от 20 американских долларов или в эквиваленте другой валюты в течение 60 минут после регистрации. Бонусные средства будут начислены на баланс в течение 72 часов после пополнения. Для отыгрыша бонуса необходимо прокрутить средства в x20 раз с коэффициентом от 1.5. Для отыгрыша дается 3 недели.



Пользователи из Узбекистана, выбравшие в качестве основной валюты для ставок сумы, могут воспользоваться двумя другими видами бонусных предложений:



- страховка экспресса фрибетами. Необходимо собрать экспресс, с использованием 7 событий с коэффициентом от 1.7. Если все исходы будут спрогнозированы верно, беттору полностью предоставят выплату по коэффициенту. Когда одно событие не будет угадано верно, начисляется фрибет на сумму ставки. Впоследствии его можно будет использовать для совершения ставок;



- подарок на день рождения. Каждый именинник, зарегистрированный в букмекерской конторе Мостбет более 1 месяца с момента первой ставки и выполнивший ставок на общую сумму в размере 150000 сумов, получает подарок. На сайте также есть возможность получить поощрения для казино в качестве фриспинов.



Важно! Если Мостбет скачать свой смартфон или планшет и зарегистрировать счет в другой валюте, например рубли, евро или доллары, тогда есть возможность получения дополнительных бонусов.





Регистрация для игроков из Узбекистана через приложение



Получить доступ к личному счету можно через Mostbet apk или официальный сайт в браузерной версии. Для регистрации есть 3 варианта:



- Телефон. Самый простой метод регистрации, подразумевающий ввод телефона и получение буквенно-числового кода.

- Электронная почта. Схож с предыдущим методом, только активация аккаунта происходит через адрес электронной почты.

- Социальные сети: Facebook, Вконтакте, Google, Одноклассники, Twitter или Steam.



Для пополнения счета в разных валютах, существует достаточное количество платежных систем. Чтобы пополнить счет в UZS, необходимо воспользоваться одним из представленных методов:



- пластиковые карты Uzcard от 20 тысяч сумов;

- пластиковыми картами Виза и Мастеркард;

- через Qiwi-кошелек;

- цифровая валюта.



Вне зависимости от того, Mostbet apk 2020 скачать на свой гаджет или использовать браузер, счет будет пополнен практически моментально. Что касается цифровой валюты, для пополнения придется использовать необходимое количество подтверждений со стороны блокчейна.





Приложение для Android и iOS



Многие бетторы предпочитают для удобства заключения пари, использовать Mostbet uz apk. По части технического наполнения, мобильная версия, приложение и полномасштабный вариант не отличаются друг от друга.



Приложения доступны для гаджетов на платформе Android и iOS. Для его скачивания необходимо перейти на главную страницу официального сайта и найти в верхней части экрана, иконку с подходящей платформой для гаджета.



Вне зависимости от размера экрана, приложение будет удобно и комфортно использовать на любом девайсе, из любой точки планеты, где есть стабильное подключение к интернету. При желании можно начать делать ставки в казино, изменить языковую версию портала и использовать все возможности, включая регистрацию, пополнение, заключение пари и вывод средств.