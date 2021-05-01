От сессии до сессии: как студенты зарабатывают в интернете





Шутки про вечно сонных, голодных и безденежных студентов – это классика. Но нынешняя молодежь уже умеет зарабатывать, причем часто не руками, а головой. Чаще всего такая возможность находится в сети, ведь там есть масса вариантов применения своих способностей. А еще это просто удобно. Итак, какие занятия могут принести деньги студенту?





Онлайн-покер



Этот вариант становится популярным не только среди молодежи, но и людей постарше. Проще всего играть именно в онлайн покер https://experts-poker.com/online-poker/, это можно делать где угодно. Многие считают покер просто азартной игрой вроде рулетки или лотереи, где главный критерий успеха – везение. Но если посмотреть на покер как на способ заработка и придерживаться выбранной стратегии, вполне реально получать доход на определенном отрезке времени.



О чем нужно помнить, выбрав покер способом заработка:



- Стоит начинать с кеш-игр. Они требуют меньше времени, и вам не придется планировать свои дела с учетом расписания турнира.

- Вы будете играть с конкретными соперниками, а не с покер-румом. Поэтому нужно осмотрительно выбирать стол.

- Игру начинайте с минимальных лимитов. Так делают слабые игроки, к которым относитесь и вы. Есть вероятность, что они совершат большее количество ошибок, и вы выиграете.

- Если вы планируете играть всерьез и с хорошим результатом, придется работать над самообладанием. Это значит, что нужно жестко контролировать любые эмоции и уметь выходить из игры в нужный момент.



Не стоит переживать по поводу неудач. Покер – это математика. Если вы будете принимать верные решения и следовать стратегии, в долгосрочном периоде успех вас не обойдет.





Участие в интернет-опросах



Существует много сайтов, где можно проходить опросы на самую разную тематику. Порядок действий здесь таков:



- Регистрируетесь на выбранной площадке. Рекомендуется работать сразу на нескольких, так заданий будет больше.

- Заполняете анкету (иногда за это уже начисляется небольшая оплата). Вопросы в ней стандартные: пол, возраст, регион проживания, состав семьи, сфера работы, интересы. По этим данным потом будут подбираться опросы.

- В зависимости от сайта выбираете опрос из числа предложенных или ждете письма-приглашения со ссылкой.

- Отвечаете на вопросы и получаете оплату на лицевой счет. В среднем опрос приносит от 10 до 150 рублей (зависит от числа вопросов). Чем активнее участвуете – тем чаще предлагают.

- Выводите накопленные деньги на карту, электронный кошелек или счет мобильного (зависит от площадки).



Огромного дохода здесь ждать не стоит, но и усилий приложить надо минимум. На оплату мобильной связи и мелкие расходы вполне можно заработать незаметно для самого себя.





Транскрибация





Этот способ заработка означает перевод информации из аудио- или видеофайла в текстовую форму. Вы слушаете запись и одновременно набираете текст, как под диктовку. Иногда требуется оформить его в статью или документ определенного формата. Затраты времени примерно следующие: обработка часового ролика займет примерно 3-4 часа. За это вы можете получить 300-500 рублей и заодно усовершенствовать навык печати вслепую. Чтоб упростить работу, можно использовать специальные программы, к примеру, Express Scribe. Заказы на транскрибацию размещают биржи фриланса и специализированные сайты, где можно получить постоянную работу на удаленке.