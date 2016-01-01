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Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол



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Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ



Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков.

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