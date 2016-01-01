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Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол
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Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом - футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, формулу 1, биатлон, бокс, теннис, фигурное катание.
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Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.
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Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков.
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Для большинства из спортсменов-курильщиков это просто вредная привычка, но лишь некоторые делают это с шиком, появляясь на лентах информагентств с сигарой во рту.
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В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка.
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Удивительные футбольные поля: построенное вокруг дуба, на небоскребе, на воде, на высоте 2000 метров, за Северным полярным кругом.
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