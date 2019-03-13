Расписание чемпионата мира по хоккею 2019

На этой странице представлено расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею, который состоится в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.
Решение провести чемпионат в этой стране было принято на конгрессе Международной федерации хоккея четыре года назад. За право проведения первенства Словакия соперничала со Швейцарией, но последняя сняла свою кандидатуру.
Матчи турнира пройдут в Братиславе на домашнем стадионе клуба КХЛ "Слован" (13500 зрителей) и в Кошице на арене, вмещающей 8340 зрителей.
Состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2019
10 мая, пятница
17:15 Финляндия - Канада
17:15 Россия - Норвегия
21:15 США - Словакия
21:15 Чехия - Швеция
11 мая, суббота
13:15 Дания - Франция
13:15 Швейцария - Италия
17:15 Германия - Великобритания
17:15 Латвия - Австрия
21:15 Словакия - Финляндия
21:15 Норвегия - Чехия
12 мая, воскресенье
13:15 США - Франция
13:15 Россия - Австрия
17:15 Дания - Германия
17:15 Италия - Швеция
21:15 Великобритания - Канада
21:15 Латвия - Швейцария
13 мая, понедельник
17:15 США - Финляндия
17:15 Россия - Чехия
21:15 Словакия - Канада
21:15 Норвегия - Швеция
14 мая, вторник
17:15 Великобритания - Дания
17:15 Италия - Латвия
21:15 Германия - Франция
21:15 Швейцария - Австрия
15 мая, среда
17:15 США - Великобритания
17:15 Швейцария - Норвегия
21:15 Германия - Словакия
21:15 Россия - Италия
16 мая, четверг
17:15 Канада - Франция
17:15 Швеция - Австрия
21:15 Финляндия - Дания
21:15 Чехия - Латвия
17 мая, пятница
17:15 Франция - Словакия
17:15 Австрия - Норвегия
21:15 Финляндия - Великобритания
21:15 Чехия - Италия
18 мая, суббота
13:15 Дания - США
13:15 Латвия - Россия
17:15 Канада - Германия
17:15 Италия - Норвегия
21:15 Великобритания - Словакия
21:15 Швеция - Швейцария
19 мая, воскресенье
17:15 Германия - США
17:15 Австрия - Чехия
21:15 Франция - Финляндия
21:15 Швейцария - Россия
20 мая, понедельник
17:15 Франция - Великобритания
17:15 Швеция - Латвия
21:15 Канада - Дания
21:15 Австрия - Италия
21 мая, вторник
13:15 Финляндия - Германия
13:15 Чехия - Швейцария
17:15 Словакия - Дания
17:15 Норвегия - Латвия
21:15 Канада - США
21:15 Швеция - Россия
В плей-офф выходят по 4 лучшие команды из каждой группы. Лидер группы А встретится с командой, занявшей четвертое место в группе В. Остальные три пары будут сформированы, А2 - В3, А3 - В2, А4 - В1.
Четвертьфинальные встречи состоятся 23 мая в 17:15 и 21:15 по московскому времени. Проведение полуфиналов запланировано на 25 мая (16:15, 20:15), а на следующий день две лучшие команды чемпионата разыграют золотые медали (21:15). Матч за 3-е место начнется в 16:45 по Москве.
ЧМ-2019 на ТВ
В основном чемпионат мира будет показан на спортивном канале «Матч ТВ». Все важные матчи с участием сборной России зрители смогут увидеть на Первом канале.
Год назад
На турнире в Дании сборная России одержала на первом этапе пять побед и проиграла Чехии и Швеции, заняв итоге второе место в группе. В четвертьфинале российская дружина встретилась с родоначальниками хоккея и проиграла в итоге, пропустив шайбу в дополнительное время. Шведы переиграли в решающей игре Швейцарию в серии послематчевых буллитов и стали чемпионами мира во второй раз подряд. В матче за бронзовые медали американцы одержали победу над канадцами.
Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею
Сборная СССР/СНГ/России 27 раз становилась победителем мировых первенств (в последний раз в 2014 году). Канадские хоккеисты 26 раз выигрывали золотые медали (в последний раз в 2016 году). Команда Чехии/Чехословакии 12 раз становилась лучшей на планете (в последний раз в 2010 году).