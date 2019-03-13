Расписание чемпионата мира по хоккею 2019





На этой странице представлено расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею, который состоится в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.



Решение провести чемпионат в этой стране было принято на конгрессе Международной федерации хоккея четыре года назад. За право проведения первенства Словакия соперничала со Швейцарией, но последняя сняла свою кандидатуру.



Матчи турнира пройдут в Братиславе на домашнем стадионе клуба КХЛ "Слован" (13500 зрителей) и в Кошице на арене, вмещающей 8340 зрителей.



Состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019





Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2019



10 мая, пятница

17:15 Финляндия - Канада

17:15 Россия - Норвегия

21:15 США - Словакия

21:15 Чехия - Швеция



11 мая, суббота

13:15 Дания - Франция

13:15 Швейцария - Италия

17:15 Германия - Великобритания

17:15 Латвия - Австрия

21:15 Словакия - Финляндия

21:15 Норвегия - Чехия



12 мая, воскресенье

13:15 США - Франция

13:15 Россия - Австрия

17:15 Дания - Германия

17:15 Италия - Швеция

21:15 Великобритания - Канада

21:15 Латвия - Швейцария



13 мая, понедельник

17:15 США - Финляндия

17:15 Россия - Чехия

21:15 Словакия - Канада

21:15 Норвегия - Швеция



14 мая, вторник

17:15 Великобритания - Дания

17:15 Италия - Латвия

21:15 Германия - Франция

21:15 Швейцария - Австрия



15 мая, среда

17:15 США - Великобритания

17:15 Швейцария - Норвегия

21:15 Германия - Словакия

21:15 Россия - Италия



16 мая, четверг

17:15 Канада - Франция

17:15 Швеция - Австрия

21:15 Финляндия - Дания

21:15 Чехия - Латвия



17 мая, пятница

17:15 Франция - Словакия

17:15 Австрия - Норвегия

21:15 Финляндия - Великобритания

21:15 Чехия - Италия



18 мая, суббота

13:15 Дания - США

13:15 Латвия - Россия

17:15 Канада - Германия

17:15 Италия - Норвегия

21:15 Великобритания - Словакия

21:15 Швеция - Швейцария



19 мая, воскресенье

17:15 Германия - США

17:15 Австрия - Чехия

21:15 Франция - Финляндия

21:15 Швейцария - Россия



20 мая, понедельник

17:15 Франция - Великобритания

17:15 Швеция - Латвия

21:15 Канада - Дания

21:15 Австрия - Италия



21 мая, вторник

13:15 Финляндия - Германия

13:15 Чехия - Швейцария

17:15 Словакия - Дания

17:15 Норвегия - Латвия

21:15 Канада - США

21:15 Швеция - Россия



В плей-офф выходят по 4 лучшие команды из каждой группы. Лидер группы А встретится с командой, занявшей четвертое место в группе В. Остальные три пары будут сформированы, А2 - В3, А3 - В2, А4 - В1.



Четвертьфинальные встречи состоятся 23 мая в 17:15 и 21:15 по московскому времени. Проведение полуфиналов запланировано на 25 мая (16:15, 20:15), а на следующий день две лучшие команды чемпионата разыграют золотые медали (21:15). Матч за 3-е место начнется в 16:45 по Москве.



ЧМ-2019 на ТВ



В основном чемпионат мира будет показан на спортивном канале «Матч ТВ». Все важные матчи с участием сборной России зрители смогут увидеть на Первом канале.



Год назад



На турнире в Дании сборная России одержала на первом этапе пять побед и проиграла Чехии и Швеции, заняв итоге второе место в группе. В четвертьфинале российская дружина встретилась с родоначальниками хоккея и проиграла в итоге, пропустив шайбу в дополнительное время. Шведы переиграли в решающей игре Швейцарию в серии послематчевых буллитов и стали чемпионами мира во второй раз подряд. В матче за бронзовые медали американцы одержали победу над канадцами.



Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею



Сборная СССР/СНГ/России 27 раз становилась победителем мировых первенств (в последний раз в 2014 году). Канадские хоккеисты 26 раз выигрывали золотые медали (в последний раз в 2016 году). Команда Чехии/Чехословакии 12 раз становилась лучшей на планете (в последний раз в 2010 году).