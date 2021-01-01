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Хоккей. Россия - США. Счет матчей на сегодня
На чемпионатах мира сборные России и США по хоккею провели между собой 17 матчей, в которых российские хоккеисты одержали девять побед, потерпели семь поражений и одну встречу завершили вничью.
Россия и США встречались на Кубке мира по хоккею, который проводился дважды - в 1996 и 2004 годах. В 1996 году в россияне проиграли американцам со одинаковым счетом 2:5 на групповом этапе и в полуфинале, а в 2004 году одержали победу в группе (3:1) и уступили в четвертьфинале (3:5).
На Олимпиадах Россия провела с США пять матчей, в двух из которых одержала победу, а в трех других сыграла вничью и дважды проиграла.
Стоит отметить, что на сегодня в матчах на вылет большое преимущество на стороне американской сборной - шесть побед в 10-ти играх.
Статистика хоккейных матчей Россия - США
|05.05.1994
Счет: 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Чемпионат мира в Милане. 1/4 финала.
|25.04.1996
Счет: 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Чемпионат мира в Вене. Групповой этап.
|04.05.1996
Счет: 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)
Чемпионат мира в Вене. Матч за 3-е место.
|02.09.1996
Счет: 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Кубок мира по хоккею в Нью-Йорке. Групповой этап.
|08.09.1996
Счет: 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Кубок мира по хоккею в Оттаве. 1/2 финала.
|06.05.1997
Счет: 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)
Чемпионат мира в Хельсинки. За 1-6 места.
|01.05.2000
Счет: 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Групповой этап.
|16.02.2002
Счет: 2:2 (0:0, 1:1, 1:1)
Олимпиада в Солт-Лэйк-Сити. Групповой этап.
|20.02.2002
Счет: 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Олимпиада в Солт-Лэйк-Сити. 1/2 финала.
|29.04.2003
Счет: 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира в Тампере. Групповой этап.
|01.05.2004
Счет: 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Чемпионат мира в Остраве. 2-й групповой этап.
|02.09.2004
Счет: 3:1 (0:0,1:1,2:0)
Кубок мира по хоккею в Сент-Поле. Групповой этап.
|07.09.2004
Счет: 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Кубок мира по хоккею в Сент-Поле. 1/4 финала.
|21.02.2006
Счет: 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)
Олимпиада в Турине. Групповой этап.
|02.05.2009
Счет: 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)
Чемпионат мира в Берне. 2-й групповой этап.
|08.05.2009
Счет: 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Чемпионат мира в Берне. 1/2 финала.
|07.05.2013
Счет: 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап.
|16.05.2013
Счет: 3:8 (1:2, 0:2, 2:4)
Чемпионат мира в Хельсинки. 1/4 финала.
|15.02.2014
Счет: 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Олимпиада в Сочи. Групповой этап.
|12.05.2014
Счет: 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)
Чемпионат мира в Минске. Групповой этап.
|04.05.2015
Счет: 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
|16.05.2015
Счет: 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)
Чемпионат мира в Праге. 1/2 финала.
|22.05.2016
Счет: 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Чемпионат мира в Москве. Матч за 3-е место.
|16.05.2017
Счет: 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап.
|17.02.2018
Счет: 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Олимпиада в Пхёнчхане. Групповой этап.
|23.05.2019
Счет: 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
Чемпионат мира в Братиславе.1/4 финала.
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Хоккей. Россия - США. Счет матчей на сегодня
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На чемпионатах мира сборные России и США по хоккею провели между собой 17 матчей, в которых российские хоккеисты одержали девять побед, потерпели семь поражений и одну встречу завершили вничью.
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