Хоккей. Россия - США. Счет матчей на сегодня





На чемпионатах мира сборные России и США по хоккею провели между собой 17 матчей, в которых российские хоккеисты одержали девять побед, потерпели семь поражений и одну встречу завершили вничью.



Россия и США встречались на Кубке мира по хоккею, который проводился дважды - в 1996 и 2004 годах. В 1996 году в россияне проиграли американцам со одинаковым счетом 2:5 на групповом этапе и в полуфинале, а в 2004 году одержали победу в группе (3:1) и уступили в четвертьфинале (3:5).



На Олимпиадах Россия провела с США пять матчей, в двух из которых одержала победу, а в трех других сыграла вничью и дважды проиграла.



Стоит отметить, что на сегодня в матчах на вылет большое преимущество на стороне американской сборной - шесть побед в 10-ти играх.



Статистика хоккейных матчей Россия - США





05.05.1994

Счет: 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Чемпионат мира в Милане. 1/4 финала. 25.04.1996

Счет: 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Чемпионат мира в Вене. Групповой этап. 04.05.1996

Счет: 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

Чемпионат мира в Вене. Матч за 3-е место. 02.09.1996

Счет: 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Кубок мира по хоккею в Нью-Йорке. Групповой этап. 08.09.1996

Счет: 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Кубок мира по хоккею в Оттаве. 1/2 финала. 06.05.1997

Счет: 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)

Чемпионат мира в Хельсинки. За 1-6 места. 01.05.2000

Счет: 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Групповой этап. 16.02.2002

Счет: 2:2 (0:0, 1:1, 1:1)

Олимпиада в Солт-Лэйк-Сити. Групповой этап. 20.02.2002

Счет: 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Олимпиада в Солт-Лэйк-Сити. 1/2 финала. 29.04.2003

Счет: 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Чемпионат мира в Тампере. Групповой этап. 01.05.2004

Счет: 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Чемпионат мира в Остраве. 2-й групповой этап. 02.09.2004

Счет: 3:1 (0:0,1:1,2:0)

Кубок мира по хоккею в Сент-Поле. Групповой этап. 07.09.2004

Счет: 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Кубок мира по хоккею в Сент-Поле. 1/4 финала. 21.02.2006

Счет: 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Олимпиада в Турине. Групповой этап. 02.05.2009

Счет: 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Чемпионат мира в Берне. 2-й групповой этап. 08.05.2009

Счет: 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Чемпионат мира в Берне. 1/2 финала. 07.05.2013

Счет: 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап. 16.05.2013

Счет: 3:8 (1:2, 0:2, 2:4)

Чемпионат мира в Хельсинки. 1/4 финала. 15.02.2014

Счет: 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Олимпиада в Сочи. Групповой этап. 12.05.2014

Счет: 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)

Чемпионат мира в Минске. Групповой этап. 04.05.2015

Счет: 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап. 16.05.2015

Счет: 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Чемпионат мира в Праге. 1/2 финала. 22.05.2016

Счет: 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Чемпионат мира в Москве. Матч за 3-е место. 16.05.2017

Счет: 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап. 17.02.2018

Счет: 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Олимпиада в Пхёнчхане. Групповой этап. 23.05.2019

Счет: 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

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