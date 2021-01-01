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Хоккей. Россия - Словакия. Счет матчей на сегодня
На Олимпийских играх сборные России и Словакии по хоккею провели пять матчей. В 1994 и 2014 годах наша команда выиграла, а в Турине, Ванкувере и Пхёнчхане потерпела поражение.
На чемпионатах мира соперники провели между собой 18 матчей, в которых Россия одержала 10 побед, пять раз проиграла и три встречи свела вничью.
Россия и Словакия встречались на Кубке мира в 1996 и 2004 годах, и дважды перевес был на стороне российской сборной.
Статистика хоккейных матчей Россия - Словакия
|23.02.1994
Счет: 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Олимпиада в Лиллехаммере. 1/4 финала.
|22.04.1996
Счет: 6:2 (2:1, 0:0, 4:1)
Чемпионат мира в Вене. Групповой этап.
|31.08.1996
Счет: 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)
Кубок мира по хоккею в Монреале. Групповой этап.
|27.04.1997
Счет: 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)
Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап.
|09.05.1998
Счет: 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)
Чемпионат мира в Базеле. 2-й групповой этап.
|10.05.1999
Счет: 2:2 (0:0, 0:2, 2:0)
Чемпионат мира в Осло. 2-й групповой этап.
|06.05.2002
Счет: 4:6 (0:3, 3:2, 1:1)
Чемпионат мира в Гетеборге. 2-й групповой этап.
|11.05.2002
Счет: 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Чемпионат мира в Гетеборге. Финал.
|30.04.2004
Счет: 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Чемпионат мира в Остраве. 2-й групповой этап.
|05.09.2004
Счет: 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Кубок мира по хоккею в Торонто. Групповой этап.
|02.05.2005
Счет: 3:3 (0:1, 2:1, 1:1)
Чемпионат мира в Вене. Групповой этап.
|15.02.2006
Счет: 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)
Олимпиада в Турине. Групповой этап.
|10.05.2006
Счет: 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Чемпионат мира в Риге. Групповой этап.
|18.02.2010
Счет: 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Олимпиада в Ванкувере. Групповой этап.
|09.05.2010
Счет: 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап.
|03.05.2011
Счет: 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
Чемпионат мира в Братиславе. Групповой этап.
|20.05.2012
Счет: 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Чемпионат мира в Хельсинки. Финал.
|12.05.2013
Счет: 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап.
|16.02.2014
Счет: 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Олимпиада в Сочи. Групповой этап.
|10.05.2015
Счет: 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
|13.05.2017
Счет: 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап.
|14.02.2018
Счет: 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Олимпиада в Пхёнчхане. Групповой этап.
|14.05.2018
Счет: 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Чемпионат мира в Копенгагене. Групповой этап.
|24.05.2021
Счет: 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Чемпионат мира в Риге. Групповой этап.
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Хоккей. Россия - США. Счет матчей на сегодня
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На чемпионатах мира сборные России и США по хоккею провели между собой 17 матчей, в которых российские хоккеисты одержали девять побед, потерпели семь поражений и одну встречу завершили вничью.
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