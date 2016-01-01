Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Канада. 27 декабря 2016

В первом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России встретится с командой Канады. Игра начнется в ночь с 26 на 27 декабря в 04:00 по московскому времени. Телезрители смогут посмотреть поединок в прямом эфире и в записи (12:35) на телеканале «Матч ТВ».



Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею 2017.



Подопечные Валерия Брагина в рамках подготовки к турниру провели за океаном две контрольные игры. В первом матче была обыграна Дания (2:1ОТ), а во втором наши хоккеисты уступили шведам со счетом 0:4.



Состав сборной Канады



Основный вратарем у канадцев на чемпионате, судя по всему, будет Картер Харт, задрафтованный «Филадельфией» и играющий за клуб WHL «Эверетт».



Из защитников стоит выделить Тома Шабо («Сент-Джон», QMJHL) и Филиппа Майерса («Руэн-Норанда», QMJHL). Первый в этом сезоне провел один матч за «Оттаву» и заработал показатель полезности «-2». На прошлогоднем МЧМ хоккеист отметился тремя голевыми передачами. Достоинства Майерса - высокий рост (196 см) и умение играть в большинстве.



Стоит также обратить внимание на игроков обороны Джейка Бина и Данте Фаббро, выбранных под 13-м («Каролина») и 17-м («Нэшвилл») номерами на драфте-2016.



Нападающий Дилан Строум будет капитаном канадцев на предстоящем турнире. В составе «Аризоны» хоккеист набрал 1 (0+1) очко в 7 матчах при показателе полезности «-5» и в середине ноября был отправлен в ОХЛ. Год назад на МЧМ-2016 Строум в пяти матчах набрал 6 (4+2) очков.



19-летний Мэтью Барзэл, который назначен ассистентом капитана сборной, провел в этом сезоне 2 игры в составе «Айлендерс» и отправился обратно в «Сиэтл». На МЧМ в Финляндии Барзэл отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.



Также стоит выделить следующих игроков атаки. Жюльен Готье, также игравший год назад на молодежном чемпионате, опыта игры в НХЛ пока не имеет, но выделяется свом ростом (193 см) и весом (102 кг). Третий номер последнего драфта НХЛ, Пьер-Люк Дюбуа, закрепиться в «Коламбусе» не смог и был отправлен в«Кейп-Бретон». Партнер Строума по «Эри» Тэйлор Рэддиш на данный момент является лучшим бомбардиром ОХЛ по набранным очкам (23 гола и 38 передач в 28 играх).



Кого мы не увидим



Фаворит драфта НХЛ-2017 18-летний нападающий «Брэндона» Нолан Патрик не сыграет за сборную Канады из-за травмы.



Состав сборной России на МЧМ-2017.



Год назад



На МЧМ-2016 канадская сборная выиграла два матча из четырех на групповом этапе и уступила в четвертьфинале финнам (5:6), которые стали в итоге чемпионами.