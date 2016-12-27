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Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Латвия. 28 декабря 2016





Второй матч на молодежном чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России проведет против команды Латвии. Встреча начнется в ночь с 27 на 28 декабря в 00:00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Повтор поединка зрители смогут увидеть в 12:55 28 декабря.

Сборная Латвии на МЧМ

Латвийская молодежка вышла в элитный дивизион впервые с 2013 года. На МЧМ в Уфе команда уступила во всех семи матчах (четыре в группе и три в утешительном раунде) и покинула класс сильнейших.

Всего за время участия в Топ-дивизионе латыши провели 35 матчей и только в пяти одержали победу. Все 20 игр, проведенных в рамках групповых этапов, команда проиграла.

Лучший результат, показанный сборной Латвии на молодежных чемпионатах - 8-е место в 2009 году.

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею 2017.

Россия против Латвии

Сборная России за все время провела против латышей три матча и во всех одержала победу. Особо стоит отметить игру, которая состоялась 29 декабря 2011 года в Калгари. В присутствии 15-ти тысяч зрителей российские хоккеисты разгромили соперника со счетом 14:0.

2006 - 3:1 (Лемтюгов-2, Малкин)
2009 - 4:1 (Клопов, Гончаров, Чернов, Войнов)
2012 - 14:0 (Кузнецов-3, Хохлачев-2, Гусев-2, Нестеров, Косов, Земченко, Куликов, Желдаков, Сергеев, Григоренко)

Состав сборной России на МЧМ-2017

Состав сборной Латвии

Имена хоккеистов латвийской сборной ничего не скажут российскому болельщику. Стоит обратить внимание на защитников Кристапса Зиле, Карлиса Чуксте, а также нападающих Мартиньша Дзиеркалса и Кристианса Рубинса.

Зиле провел в этом сезоне 15 игр в составе рижского «Динамо», Чуксте защищает цвета команды Квиннипэкского университета (NCAA). Оба хоккеиста составят первую пару защитников на чемпионате.

Дзиеркалс был выбран «Торонто» на драфте НХЛ-2015 под общим 68 номером. Минувшей осенью хоккеист успел дебютировать во взрослой команде на олимпийской квалификации. Рубинс выступает за «Медисин Хэт Тайгерс» (WHL) и был одним из кандидатов на поездку на московский чемпионат мира.

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27.12.2016
Теги: МЧМ-2017, сборная России



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