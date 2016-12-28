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Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - США. 29 декабря 2016





Молодежная сборная России по хоккею в третьем своем матче на МЧМ-2017 сыграет с командой США. Встреча начнется 29 декабря в 23:30 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Год назад подопечные Валерия Брагина одержали победу над США в полуфинале турнира. Американские хоккеисты открыли счет в первом периоде, но затем Павел Красковский и Егор Коршков в течение трех минут второй двадцатиминутки поразили ворота соперника и установили окончательный счет в игре.

Сборная США на МЧМ

Сборная США трижды занимала первое место на чемпионатах мира среди хоккеистов не старше 20-ти лет. Дважды, в 2004-м и 2010-м годах, в финале была повержена Канада, а на турнире в Уфе, в 2013-м, американцы победили в решающем матче шведов.

Результаты выступления сборной США на пяти последних МЧМ: 2012 - 7-е место, 2013 - 1-е место, 2014 - 5-е место, 2015 - 5-е место, 2016 - 3-е место.

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею 2017.

Состав сборной США

Главной звездой на этот раз у американцев должен стать нападающий Клэйтон Келлер. На юниорском чемпионате мира весной нынешнего года хоккеист был признан самым ценным игроком турнира, несмотря на то, что сборная США заняла только третье место. В июне Келлер был выбран «Аризоной» под седьмым номером на драфте НХЛ-2016.

Защитная линия у американцев на этот раз не так сильна, как на прошлых чемпионатах. Значит, основная угроза будет исходить от нападающих, среди которых можно выделить Джейка Рословика («Манитоба Мус», АХЛ), Киффера Беллоуза (университет Бостона, NCAA), Джереми Бракко («Китченер Рейнджерс», OHL) и Колина Уайта (Бостонский колледж).

Состав сборной России на МЧМ-2017.

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28.12.2016
Теги: МЧМ-2017, сборная России, сборная США



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