Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Словакия. 1 января 2017

Заключительный матч в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России проведет против команды Словакии. Встреча начнется в ночь с 31 декабря на 1 января в 04:00 по московскому времени. Спортивный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямой трансляции и в записи (12:05).



Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею 2017.



Сборная Словакии на МЧМ



Наивысшее достижение словаков на турнирах среди хоккеистов не старше 20-ти лет - бронзовые медали в 1999-м и 2015-м годах. 18 лет назад на турнире в Канаде в сборной Словакии выступали вратарь Ян Лашак, долгое время выступавший в России, Ладислав Надь и Мариан Габорик. Два года назад, также в Канаде, голкипер Денис Годла был назван MVP турнира.



Результаты выступления сборной Словакии на последних молодежных МЧМ: 2012 - 6-е место, 2013 - 8-е место, 2014 - 8-е место, 2015 - 3-е место, 2016 - 7-е место.



Состав сборной России на МЧМ-2017



Состав сборной Словакии



Большие надежды в Словакии связывают с игрой вратарей Адама Хуска и Матея Томека, выступающих за команды университетов Коннектикута и Северной Дакоты.



Защитник Эрик Чернак в четвертый раз принимает участие в молодежных чемпионатах мира. 19-летний игрок «Эри» (OHL) был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте НХЛ-2015 под общим 43-м номером и заключил тем же летом контракт новичка с клубом.