Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



МЧМ-2017. Россия в 1/4 финала сыграет с Данией





После заключительных матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Канаде, определились все четвертьфиналисты турнира.

В последний день 2016 года сборная России одержала победу над словаками (2:0), Швеция переиграла Чехию (5:2), Финляндия обыграла Швейцарию (2:0), а США нанесла поражение хозяевам чемпионата (3:1).

Итоговые таблицы группового этапа выглядят следующим образом:

Группа А: Швеция - 12 очков, Дания - 6 очков, Чехия - 5 очков, Швейцария - 4 очка, Финляндия - 3 очка.

Группа В: США - 12 очков, Канада - 9 очков, Россия - 6 очков, Словакия - 3 очка, Латвия - 0 очков.

В четвертьфинале подопечные Валерия Брагина встретятся с датскими хоккеистами. Матч начнется 2 января в 21:00 по московскому времени. Напомним, год назад сборная России также в 1/4 финала играла с Данией и смогла одержать победу лишь в дополнительное время (4:3 ОТ). Наши хоккеисты сравняли счет на последней минуте третьего периода и добыли победу в овертайме. Оба раза отличился Владислав Каменев.

Остальные четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира выглядят следующим образом:

2 января 2017 г., понедельник
23:30 Швеция - Словакия

3 января 2017 г., вторник
01:30 США - Швейцария
04:00 Канада - Чехия

Поделиться:


1.01.2017
Теги: МЧМ-2017, сборная России, сборная Дании



Материалы по теме:

  • МЧМ-2017. Россия в 1/2 финала сыграет с США
  • ОИ-2014. Россия в квалификации сыграет с Норвегией
  • МЧМ-2016. Сборная России в полуфинале сыграет с США
  • МЧМ-2014. Россия в 1/4 финала сыграет с США
  • Молодежный чемпионат мира по хоккею МЧМ 2017. Расписание матчей
    •













    Не пропустите:

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


    Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

    Овечкин при помощи Кузнецова перелез через забор, чтобы успеть на матч

    Александр Овечкин перелезает через забор

    В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.

    Российские спортсмены, засветившиеся в рекламе



    Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.

    10 самых титулованных гонщиков «Формулы-1»



    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал трехкратным чемпионом мира и вошел в десятку самых титулованных гонщиков «Формулы-1».

    Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ



    Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков.









    Последние публикации:
    Img МЧМ-2017. Россия в 1/2 финала сыграет с США
    Img НХЛ. Зимняя классика 2017. «Сент-Луис» - «Чикаго»
    Img МЧМ-2017. Россия в 1/4 финала сыграет с Данией
    Img НХЛ. Столетняя классика. «Торонто» - «Детройт». 1 января 2017
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Словакия. 1 января 2017
    Img Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 31 декабря 2016
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - США. 29 декабря 2016
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Латвия. 28 декабря 2016
    Img Биатлон. Рождественская гонка 2016. Расписание, участники
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Канада. 27 декабря 2016







    © 2007-2016 Спортивное обозрение - футбол, хоккей, формула 1, биатлон 2016/2017. hockeyreview@mail.ru