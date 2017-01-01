МЧМ-2017. Россия в 1/4 финала сыграет с Данией

После заключительных матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Канаде, определились все четвертьфиналисты турнира.



В последний день 2016 года сборная России одержала победу над словаками (2:0), Швеция переиграла Чехию (5:2), Финляндия обыграла Швейцарию (2:0), а США нанесла поражение хозяевам чемпионата (3:1).



Итоговые таблицы группового этапа выглядят следующим образом:



Группа А: Швеция - 12 очков, Дания - 6 очков, Чехия - 5 очков, Швейцария - 4 очка, Финляндия - 3 очка.



Группа В: США - 12 очков, Канада - 9 очков, Россия - 6 очков, Словакия - 3 очка, Латвия - 0 очков.



В четвертьфинале подопечные Валерия Брагина встретятся с датскими хоккеистами. Матч начнется 2 января в 21:00 по московскому времени. Напомним, год назад сборная России также в 1/4 финала играла с Данией и смогла одержать победу лишь в дополнительное время (4:3 ОТ). Наши хоккеисты сравняли счет на последней минуте третьего периода и добыли победу в овертайме. Оба раза отличился Владислав Каменев.



Остальные четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира выглядят следующим образом:



2 января 2017 г., понедельник

23:30 Швеция - Словакия



3 января 2017 г., вторник

01:30 США - Швейцария

04:00 Канада - Чехия