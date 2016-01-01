МЧМ-2017. Россия в 1/2 финала сыграет с США

В Монреале и Торонто завершились четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2017. Сборная России одержала победу над Данией (4:0), Швеция разгромила Словакию (8:3), США обыграла Швейцарию (3:2), а Канада нанесла поражение Чехии (5:3).



В полуфинале турнира подопечные Валерия Брагина сыграют с американцами, а канадцы разыграют вторую путевку в финал в матче со шведами. Первый матч 1/2 финала начнется 4 января в 23:00, а второй состоится 5 января в 03:30 по московскому времени.



Сборная России встречалась с США на групповом этапе и уступила со счетом 2:3. В нашей команде отличились Кирилл Ураков и Кирилл Капризов.



Год назад на молодежном чемпионате мира в Финляндии наши хоккеисты в полуфинале переиграли американцев со счетом 2:1. В 2014 и 2015 годах сборная России побеждала команду США на четвертьфинальной стадии, соответственно, сто счетом 5:3 и 3:2.



На заметку



В 2016 году в полуфинале турнира играли сборные России, Швеции, США и Финляндии. На этот раз финны, ставшие на своем льду чемпионами мира, ведут борьбу за право остаться в элитном дивизионе.