Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



МЧМ-2017. Россия в 1/2 финала сыграет с США





В Монреале и Торонто завершились четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2017. Сборная России одержала победу над Данией (4:0), Швеция разгромила Словакию (8:3), США обыграла Швейцарию (3:2), а Канада нанесла поражение Чехии (5:3).

В полуфинале турнира подопечные Валерия Брагина сыграют с американцами, а канадцы разыграют вторую путевку в финал в матче со шведами. Первый матч 1/2 финала начнется 4 января в 23:00, а второй состоится 5 января в 03:30 по московскому времени.

Сборная России встречалась с США на групповом этапе и уступила со счетом 2:3. В нашей команде отличились Кирилл Ураков и Кирилл Капризов.

Год назад на молодежном чемпионате мира в Финляндии наши хоккеисты в полуфинале переиграли американцев со счетом 2:1. В 2014 и 2015 годах сборная России побеждала команду США на четвертьфинальной стадии, соответственно, сто счетом 5:3 и 3:2.

На заметку

В 2016 году в полуфинале турнира играли сборные России, Швеции, США и Финляндии. На этот раз финны, ставшие на своем льду чемпионами мира, ведут борьбу за право остаться в элитном дивизионе.

Поделиться:


Вчера, 09:56
Теги: МЧМ-2017, сборная России, сборная США



Материалы по теме:

  • МЧМ-2014. Россия в полуфинале сыграет со Швецией
  • МЧМ-2012. Россия в полуфинале сыграет с Канадой
  • МЧМ-2016. Сборная России в финале сыграет с Финляндией
  • МЧМ-2016. Сборная России в полуфинале сыграет с США
  • МЧМ-2017. Россия в 1/4 финала сыграет с Данией
    •













    Не пропустите:

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


    Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

    Овечкин при помощи Кузнецова перелез через забор, чтобы успеть на матч

    Александр Овечкин перелезает через забор

    В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.

    Российские спортсмены, засветившиеся в рекламе



    Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.

    10 самых титулованных гонщиков «Формулы-1»



    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал трехкратным чемпионом мира и вошел в десятку самых титулованных гонщиков «Формулы-1».

    Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ



    Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков.









    Последние публикации:
    Img МЧМ-2017. Россия в 1/2 финала сыграет с США
    Img НХЛ. Зимняя классика 2017. «Сент-Луис» - «Чикаго»
    Img МЧМ-2017. Россия в 1/4 финала сыграет с Данией
    Img НХЛ. Столетняя классика. «Торонто» - «Детройт». 1 января 2017
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Словакия. 1 января 2017
    Img Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 31 декабря 2016
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - США. 29 декабря 2016
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Латвия. 28 декабря 2016
    Img Биатлон. Рождественская гонка 2016. Расписание, участники
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Канада. 27 декабря 2016







    © 2007-2016 Спортивное обозрение - футбол, хоккей, формула 1, биатлон 2016/2017. hockeyreview@mail.ru