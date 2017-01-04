Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - США. 4 января 2017

В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Канаде, сборная России сыграет с командой США. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени и будет показана на спортивном телеканале «Матч ТВ».



Российская «молодежка» заняла по итогам группового этапа третье место в группе, обыграв Латвию (9:1) и Словакию (2:0) и уступив двум североамериканским сборным (Канада - 3:5, США - 2:3). В четвертьфинале турнира подопечные Валерия Брагина одержали «сухую» победу над Данией (4:0).



Сборная США дошла до полуфинала без потерь, одержав пять побед подряд. Американцы обыграли Латыию (6:1), Словакию (5:2), Россию (3:2), Канаду (3:1) и Швейцарию (3:2).



Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею 2017.



Самые результативные



Лидерами сборной России по набранным очкам являются Кирилл Капризов, который в пяти матчах набрал 10 (7+3) очков и Михаил Воробьев, записавший на свой счет 8 результативных передач. В сборной США лидируют по набранным очкам Клэйтон Келлер - 8 (3+5) очков и Джордан Гринуэй - 6 (3+3) очков.



Заявка сборной России на МЧМ-2017



Голкиперы



Все пять матчей на турнире ворота российской команды защищал Илья Самсонов, который выиграл три матча из пяти, в среднем пропуская по 1,8 шайбы за игру и отразив 93,02 процента бросков. Основным голкипером американцев на чемпионате стал Джозеф Уолл (5 побед, 1,6, 92,45%).



Год назад



На молодежном чемпионате мира, который состоялся в Финляндии, сборная России переиграла в полуфинале американцев со счетом 2:1.